Aydın’da İstanbul trafiğini aratmayan görüntüler Gazi Bulvarı’nda her sabah trafik kilitleniyor

Türkiye’de kişi başına en fazla aracın düştüğü illerin başında gelen Aydın’da, özel araç tutkusu trafiği felç etti. Yaklaşık 1.5 yıl aradan sonra okulların açılması ve Adnan menderes Üniversitesi’nde örgün yüzyüze eğitimin başlaması ile birlikte ilin en büyük problemlerinden biri de trafik yoğunluğu oldu.

Aydın’da her gün sabah mesainin başlaması ile birlikte Adnan Menderes ve Gazi Bulvarı’nda kilometreye ulaşan araç kuyruğu oluşmaya başladı. Şehrin ana caddelerinde oluşan trafik yoğunluğu nedeniyle araçla ilerlemek adeta imkansız hale geldi.

Şehirlerde trafik kültürünün de yaşamı kolaylaştıran ya da zorlaştıran önemli etkenlerden biri olduğunu belirten Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, “Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da her geçen gün araç sayısının arttığı illerin başında geliyor. Aslında şehir çok aşırı büyük değil. Ve ulaşımın da kolay olduğu bir şehir. Toplu taşıma vasıtaları ile her yere ulaşmak mümkün. Bunun yanında bisiklet kullanımı da yaygın değil. Herkes sabah işe özel aracı ile gitmeyi tercih edince tüm yollar kilitleniyor. Hem ekonomik hem de trafik yoğunluğu azaltılarak zaman kaybının önlenmesi için imkanı olanların toplu taşıma araçlarını kullanmasını tavsiye ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.