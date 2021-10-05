Başkan Özcan, Hacı Süleyman Efendi’yi mezarı başında andı

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 98. ölüm yıldönümünde Hacı Süleyman Efendi’yi Eğriboyun Mezarlığı'ndaki kabri başında andı.



Meşrutiyet’te Aydın milletvekili olarak Meclisi Mebusan’da yer alan ve Milli Mücadele döneminde Nazilli Müdafaai Hukuk Cemiyeti’ni kuran Hacı Süleyman Efendi’nin tarihi önem sahip olduğunun altını çizen Başkan Özcan; “Çok değerli büyüğümüz, hemşehrimiz Süleyman Efendi’nin vefatının senei devriyesinde mezarı başında ziyarette bulunduk. Memleketimizin kurtuluşunda bugünlere gelmesinde büyük emekleri geçen değerli büyüğümüze, silah arkadaşlarına ve tüm arkadaşlarına, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Bugün hür yaşıyorsak, ezanlarımızı dinleyip namazımızı kılabiliyorsak, memleketimizde Türkçe konuşabiliyorsak, değerli büyüklerimizin çok büyük katkıları, mücadelesi ve emekler sayesindedir. Kendilerinden Allah binlerce kez razı olsun. Rabbim mekânlarını cennet, ruhlarını şad eylesin” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.