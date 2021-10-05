Başkan Özcan, Hacı Süleyman Efendi’yi mezarı başında andı

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 98. ölüm yıldönümünde Hacı Süleyman Efendi’yi Eğriboyun Mezarlığı'ndaki kabri başında andı.
Meşrutiyet’te Aydın milletvekili olarak Meclisi Mebusan’da yer alan ve Milli Mücadele döneminde Nazilli Müdafaai Hukuk Cemiyeti’ni kuran Hacı Süleyman Efendi’nin tarihi önem sahip olduğunun altını çizen Başkan Özcan; “Çok değerli büyüğümüz, hemşehrimiz Süleyman Efendi’nin vefatının senei devriyesinde mezarı başında ziyarette bulunduk. Memleketimizin kurtuluşunda bugünlere gelmesinde büyük emekleri geçen değerli büyüğümüze, silah arkadaşlarına ve tüm arkadaşlarına, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Bugün hür yaşıyorsak, ezanlarımızı dinleyip namazımızı kılabiliyorsak, memleketimizde Türkçe konuşabiliyorsak, değerli büyüklerimizin çok büyük katkıları, mücadelesi ve emekler sayesindedir. Kendilerinden Allah binlerce kez razı olsun. Rabbim mekânlarını cennet, ruhlarını şad eylesin” diye konuştu.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.