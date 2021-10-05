Köşk Belediye Meclisi’nde buruk toplantı

Köşk Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı birinci oturumunda geçtiğimiz günlerde vefat eden İyi Parti, Köşk ve Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi Haydar Tunç’un anılmasıyla, meclis toplantı salonu duygulu anlara sahne oldu.

Meclis toplantısında, 19 Eylül 2021 akşamı evinde geçirdiği kalp krizi neticesinde vefat eden Köşk esnaflarından ve İyi Parti Meclis Üyesi Haydar Tunç’un her zaman oturduğu masasına çiçek konuldu.

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, mecliste yaptığı konuşmada Haydar Tunç’un vefatından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek; “Merhum Haydar Tunç abimiz, Köşk’ümüzü güzelleştirmek, Köşk’e hizmet etmek adına gerek büyükşehir belediye gerekse ilçemiz meclisinde bütün gayretini ortaya koydu. Bizimle ve toplumla olan diyalogu herkesin zihninde güzel bir intiba bıraktı. Partilerimiz farklı olsa da ilçemizi güzelleştirmek için uyum içinde çalıştığımız, sevdiğimiz, çok iyi anlaştığımız bir mesai arkadaşıydı. İlçemize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı biz kendisinden razıyız, Rabbimde kendisinden razı olsun. Allah, yakınlarına ve sevenlerine uzun ömürler ve sabırlar ihsan eylesin” diyerek, Haydar Tunç’un vefatıyla Köşk Belediyesi Meclis üyesi olan Yüksel Dönmezer’e ve Büyükşehir Belediye Meclisine giden Mustafa Latif Orhan’a başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.