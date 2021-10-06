Kuşadası Belediyesi’nden ADÜ Devlet Konservatuvarı’na yer tahsisi

Kuşadası Belediyesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Devlet Konservatuvarı’na Tarihi Kervansaray’ın üst katında yer tahsisinde bulundu.



Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Konservatuvarın Kuşadası’ndaki mevcut binası eğitim görmeye uygun değildi. Söz konusu geleceğimizin teminatı öğrencilerimiz olunca boynumuz kıldan incedir” dedi.

Kuşadası Belediye Meclisi Ekim ayı olağan toplantısı Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in başkanlığında yapıldı. Toplantıda, müdürlüklerden gelen ve komisyonlara havale edilen konular ele alındı. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından ADÜ Rektörlüğü’nden Eylül ayında gelen talep üzerine meclis gündemine ADÜ Devlet Konservatuvarı’na Tarihi Kervansaray’ın üst katında yer tahsis edilmesi talebinde bulunuldu. Hukuk Komisyonu’nun da olumlu görüş verdiği talep Belediye Meclisi’nde oybirliği ile kabul edildi. Karar ile Tarihi Kervansaray’ın üst katı Anıtlar Kurulu ile Kuşadası Belediyesi arasında yapılan kira sözleşmesine uygun olarak 20212022 eğitim öğretim yılının Şubat ayına kadar ücretsiz olarak ADÜ Devlet Konservatuvarı’na tahsis edildi.



Meclis toplantısında konuyla ilgili bir açıklama yapan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Konservatuvarın Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan mevcut binası eğitim görmeye uygun değil. Yeni binalarını yapana kadar geçici bir yere ihtiyaçları var. Söz konusu geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimiz ile üniversite olunca boynumuz kıldan incedir. Tarihi Kervansaray'ın üst katını Şubat ayı sonuna kadar Kuşadası Devlet Konservatuarı’nın hizmetine vereceğiz. Öğrencilerimizin dışarıda kalmasına gönlümüz asla razı olmaz, hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.