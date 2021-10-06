Çine’de Ağrı Polikliniği hizmete girdi

Çine Devlet Hastanesi’nde Algoloji (Ağrı) Polikliniği hizmete açıldı.
Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan bilgilendirmede, “Hastanemizde Anestezi ve Reanimasyon uzman doktorları Uzm.Dr Fidan BAYAR ve Uzm.Dr Dinçer BİÇER tarafından Ağrı (Algoloji) polikliniği hizmet vermeye başlamıştır. Algoloji polikliniğinde yaşam kalitenizi bozan ve geçmeyen kronik ağrıların tedavisi yapılmaktadır. Uzun süreli bel ve bacak ağrısı, boyun ağrısı, eklem ağrısı (diz, kalça, omuz, elayak bileği), baş ve yüz ağrısı, yaygın ağrı (fibromiyalji, kas ağrısı) ve kanser ağrısı şikayeti olanlar polikliniğimize başvurabilir” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.