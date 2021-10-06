Türkiye'nin ilk "Matematik Parkı" Aydın'da açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye'nin ilk "Matematik Parkı" Aydın'da açıldı

İHA

Türkiye'nin ilk "Matematik Parkı" Aydın'da açıldı

Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan Matematik ve Bilim Parkı, Efeler Belediyesi tarafından düzenlenen törenle Aydın’da açıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde Efeler Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan Matematik ve Bilim Parkı, Efelerli vatandaşların hizmetine girdi. Gençlere matematik ve bilimi sevdirmek ve bilimle iç içe yetişmelerini sağlamak amacıyla Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın öncülüğünde hayata geçirilen projede sona gelinirken, park düzenlenen açılış töreni ile hizmete girdi. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Türkiye'de ilk olacak olan ve adeta Efeler’in çehresini değiştirecek Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı'nın, Efeler’e hayırlı olmasını diledi.

“Hayatın her alanında matematik var”
Hayatın her alanında matematik ve bilimin olduğunu ifade eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay; “Seçimlerden önce verdiğim bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bu 5 yıllık görev süremde verdiğim sözlerin hepsini yerine getireceğim ama bu parkın ayrı bir önemi var. Bu park bir bilim parkı, matematik parkı. Matematik, tıpla, felsefeyle, milattan binlerce yıl önce herkes tarafından benimsenen bir bilim dalı. Yaşamın her alanında matematik var, matematiksiz hiçbir şeyin olma şansı yok. Matematiği öğrendiğiniz zaman her şeyi kolayca çözümleme şansına sahipsiniz. Bazı ülkeler, yazılım üretme konusunda çok öne geçti. Çünkü o ülkelerde 0 5 yaş arasında çocukların matematikle buluşmasına büyük katkı sağladılar ve bugün dünyanın en büyük yazılım üreten ülkeleri arasına girdiler. Biz de bunu yapabiliriz. Eğitime alternatif bir katkı sunmak amacıyla bu parkımızı gerçekleştirdik. Çok emek verdik. İnanın, işçi kardeşlerim gece gündüz çalıştılar. Bir işi ihalesiz yaparak 300 bin liradan fazla miktarın da Efeler Belediyesi’nde kalmasını sağladılar. Yani büyük bir tasarruf sağladılar” dedi.

“Atatürk’ün enerjisi bize yansıdı”
Atatürk’ün matematiğe olan sevgisinin kendilerine yol gösterdiğini vurgulayan Başkan Atay; “Dünyanın ve ülkenin güzel bir yer olmasını istiyoruz ve bunun için geleceğimiz olan çocuklarımızın iyi bir eğitim alması gerekiyor. Eğitimin ve bilimin temeli matematik. Bu park da onların temel eğitimlerine katkı yapmaya yönelik en büyük hizmet diye düşünüyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün matematiğe olan sevgi ve enerjisi bizde yansıdı. Çocuklarımıza Matematik Parkı’nı armağan ediyoruz. Gençlerimizin ve çocuklarımızın buraya bir başka açıdan bakmalarını istiyoruz. Onların buraya bakarken ileride bilim adamı olabilecekleri, Nobel ödülü alabilecekleri duyguları yaşamasını istedik. O nedenle de bu parka Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar’ın adını verdik” dedi.

“Kapımız sonuna kadar açık”
Matematik ve Bilim Parkı’nı hayata geçirirken arazide bulunan zeytin ağaçların da korunmasını sağladıklarını sözlerine ekleyen Başkan Atay; “Parkı yaparken burada bulunan zeytin ağaçlarının korunmasını sağladık. Aynı zamanda engelli bireylerin de parktan yararlanabilmesi için her türlü önlemi aldık. Gelecekte ülkeyi yönetecek olan çocuklara bir ışık tutmak, yol göstermek istedik. Bütün öğretmenlerimize, Efeler’deki bütün okullara Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı’nın kapıları sonuna kadar açık. Bilime katkı yapan bu park hepinize hayırlı olsun” dedi.

Başkan Atay, konuşmasının ardından parkın açılış kurdelesini, protokol üyeleri ve çocuklar ile birlikte kesti.

Kemer Mahallesi’nde gerçekleştirilen açılış törenine Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın yanı sıra 21. Dönem DSP Aydın Milletvekili Halit Dikmen, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum ve meslek kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Efeler’den spor kulüplerine destek
YEREL HABERLER Efeler’den spor kulüplerine destek
Başkan Kaplan’dan ‘Akıllı Koçarlı’ için fuar hamlesi
YEREL HABERLER Başkan Kaplan’dan ‘Akıllı Koçarlı’ için fuar hamlesi
Meclise, müdürlük bütçeleri damga vurdu
YEREL HABERLER Meclise, müdürlük bütçeleri damga vurdu
Otomobil içerisindeki uyuşturucu hassas burun Gece'ye takıldı
YEREL HABERLER Otomobil içerisindeki uyuşturucu hassas burun Gece'ye ...
Kaymakam Şahin nüfus müdürlüklerindeki çalışmaları yerinde inceledi
YEREL HABERLER Kaymakam Şahin nüfus müdürlüklerindeki çalışmaları ...
Nazilli'deki yol seferberliğine muhtarlardan tam not
YEREL HABERLER Nazilli'deki yol seferberliğine muhtarlardan tam not
Çine’de Ağrı Polikliniği hizmete girdi
YEREL HABERLER Çine’de Ağrı Polikliniği hizmete girdi
Didim’deki cinayette 'kan davası' şüphesi Olaydan sonra yapılan soruşturmada 8 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Didim’deki cinayette 'kan davası' şüphesi Olaydan ...
Sokak ortasındaki cinayette 'kan davası' şüphesi: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Sokak ortasındaki cinayette 'kan davası' şüphesi: 8 ...
Yunanistan yasağı kaldırdı, 'Viking Sea' Kuşadası'na ilk seferini yaptı
YEREL HABERLER Yunanistan yasağı kaldırdı, 'Viking Sea' Kuşadası'na ...
Başkan Atay, öğrencilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Atay, öğrencilerle bir araya geldi
Kuşadası'nda kruvaziyer turizmi sevinci
YEREL HABERLER Kuşadası'nda kruvaziyer turizmi sevinci
Aydın'da uyuşturucuya geçit verilmiyor
YEREL HABERLER Aydın'da uyuşturucuya geçit verilmiyor
Ketenova’da yol çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Ketenova’da yol çalışmaları devam ediyor
Kuşadasıspor'da Ferhatoğlu dönüyor
YEREL HABERLER Kuşadasıspor'da Ferhatoğlu dönüyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara 'ejder meyvesi' fidesi dağıttı
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara 'ejder ...
Tezgahtaki levhayı gören, almadan geçmiyor Göz doktoru olarak bilinen havuç, pazarın gözdeleri arasında bulunuyor
YEREL HABERLER Tezgahtaki levhayı gören, almadan geçmiyor Göz ...
Kuşadası Belediyesi’nden ADÜ Devlet Konservatuvarı’na yer tahsisi
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi’nden ADÜ Devlet Konservatuvarı’na ...
Sokak ortasında başından vurularak öldürüldü
YEREL HABERLER Sokak ortasında başından vurularak öldürüldü
Kuşadası'nda 67 kaçak göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Kuşadası'nda 67 kaçak göçmen kurtarıldı
Didim'de bir kişi kaldırımda silahla vurulmuş hale bulundu
YEREL HABERLER Didim'de bir kişi kaldırımda silahla vurulmuş hale ...
Evde çıkan yangın apartman sakinlerini sokağa döktü
YEREL HABERLER Evde çıkan yangın apartman sakinlerini sokağa döktü
Aydın’dan havalanan helikopter, Fethiye’deki yaralıyı kurtardı
YEREL HABERLER Aydın’dan havalanan helikopter, Fethiye’deki yaralıyı ...
Aydın’da 67 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Aydın’da 67 düzensiz göçmen kurtarıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.