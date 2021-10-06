ADÜ Rektörü Prof. Dr. Aldemir, YÖK 2021-2022 Akademik Yılı açılış törenine katıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Aldemir, YÖK 2021-2022 Akademik Yılı açılış törenine katıldı

İHA

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Aldemir, YÖK 2021-2022 Akademik Yılı açılış törenine katıldı

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle, YÖK tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen 20212022 Akademik Yılı açılış törenine katıldı.

Toplu Akademik Yıl Açılış Törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve devlet erkanının yanı sıra Bakanlar, YÖK üyeleri, ilgili Kurum Başkanları, Büyükelçiler ve bütün üniversite rektörleri ile öğrenciler katıldı.

Törende ilk olarak Prof. Dr. Ali Tüfekçi'nin yönetimindeki İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Senfoni Orkestrası tarafından müzik dinletisi yapıldı. Ardından 'Yükseköğretim' başlıklı Türk Yükseköğretimi'nin gelişimini ve şu anki mevcut durumunu anlatan bir video gösterimi gerçekleştirildi.

Törende açılış konuşmasını gerçekleştiren YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerin Akademik Açılış Yılı Töreni'nin son 5 yıldır Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde icra edilmekte olduğunu ve bu törenlerde 'YÖK Üstün Başarı Ödülleri'nin tevdi edildiğini hatırlatarak, 20212022 eğitimöğretim yılının ülkemiz için hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği destekler ile son yirmi yılda üniversitelerimizde fiziksel alt yapı sorunlarının büyük ölçüde yoluna konulduğunun, buna ek olarak her geçen sene daha fazla sayıda öğrencinin yükseköğretime ulaşabilme imkanına kavuştuğunu belirten Özvar, "2010 yılında 3 milyon 480 bin öğrenci sayımız 2021'de 8 milyon 241 bine ulaşmıştır. Üniversiteli gençlerimizin yarısı kız öğrencilerden oluşmaktadır. Yükseköğretim kurumlarımızda eğitim ve öğretim imkanından sadece Türk öğrencileri değil, aynı zamanda sayıları yaklaşık 250 bini bulan uluslararası öğrenciler de yararlanmaktadır. Bu gelişmelere ek olarak üniversitelerimizde toplam öğretim elemanı sayımız ise son 10 yılda yüzde 80 artarak 102. 682'den 181. 272'ye ulaşmıştır. Artan talep karşısında bir yanda programlarının kalitesinden ödün vermeden öğretim alanını zenginleştirmek diğer yanda ihtiyaç duyulan yüksek profilli öğretim elemanı sayısını artırmak gibi zor fakat birbirini tamamlayan iki misyonu başarmak zorundayız" dedi.

Küresel düzeyde yaşanan siyasi ve ekonomik dönüşümler ile iklim değişikliği gibi hayati öneme sahip gelişmelerin, yükseköğretimde gelecek 10 yılı hedefleyen güçlü bir vizyon ortaya koyulmasını ve bunu kararlılıkla uygulanmasını zorunlu kıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hem hükümet olarak bizim sağlayacağımız destekler hem de üniversitelerimizin kendi geliştirecekleri kaynaklarla, böyle bir vizyonu hayata geçirebileceklerine inanıyoruz. Salgın döneminde, sağlıktan sanayiye pek çok alanda, bu konuda gereken altyapıya ve ufka sahip olduğumuzu hep birlikte gördük. Artık taklit ve takip edici olmaktan çıkıp belirleyici ve yönlendirici konuma gelmemiz gereken bir döneme girdik. " şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de yükseköğretimin uzunca bir süre toplumun sadece küçük bir kesiminin erişebildiği, ayrıcalıklı bir hizmet olduğunu ifade etti. 1990'lı yılların sonunda dahi Türkiye'de 1822 yaş aralığındaki gençlerin net okullaşma oranının yüzde 15'lerin altında olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2002 yılında 76 olan kamu ve vakıf yükseköğretim kurumu sayımızı 207'ye çıkardık. Türkiye'de her ilimizin kendi üniversitesinin olmasını sağladık. Üniversite sayısındaki artışa paralel olarak akademik personel sayımız 70 binden 180 binin üzerine çıktı. Aynı dönemde üniversite öğrencisi sayımız da 1, 6 milyondan 8, 4 milyona yükseldi. Artık 1822 yaş aralığındaki gençlerimizin yüzde 15'i değil yüzde 44'ü yükseköğretime ulaşabiliyor" dedi.

Eğitim ile kalkınma arasındaki güçlü bir ilişkiyi inandıklarını ve bu ilişkiyi kurdukları hatırlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnsanlarımızın eğitim seviyesi yükseldikçe, bilgi ve kabiliyetleri arttıkça, ülkemizin siyasi, sosyal ekonomik gelişmesi de aynı oranda hızlanmaktadır. Yaygın ve güçlü eğitim kurumlarına sahip ülkelerde refah da artıyor. Yükseköğretim kurumlarının ülke geneline yayılması bu şekilde ortaya çıkacak refahın da adil ve dengeli dağılması anlamını taşımaktadır" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından, üniversitelerdeki bilimsel araştırma ile gerçekleştirilen çalışmaları, projeleri, tezleri ve topluma hizmet faaliyetlerini teşvik etmek amacıyla YÖK tarafından ilk kez 20172018 eğitim öğretim yılında verilen YÖK 2021 Üstün Başarı Ödülleri, ödül almaya hak kazanan akademisyenlere ve üniversitelere verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'nin ilk "Matematik Parkı" Aydın'da açıldı
YEREL HABERLER Türkiye'nin ilk "Matematik Parkı" Aydın'da açıldı
Efeler’den spor kulüplerine destek
YEREL HABERLER Efeler’den spor kulüplerine destek
Başkan Kaplan’dan ‘Akıllı Koçarlı’ için fuar hamlesi
YEREL HABERLER Başkan Kaplan’dan ‘Akıllı Koçarlı’ için fuar hamlesi
Meclise, müdürlük bütçeleri damga vurdu
YEREL HABERLER Meclise, müdürlük bütçeleri damga vurdu
Otomobil içerisindeki uyuşturucu hassas burun Gece'ye takıldı
YEREL HABERLER Otomobil içerisindeki uyuşturucu hassas burun Gece'ye ...
Kaymakam Şahin nüfus müdürlüklerindeki çalışmaları yerinde inceledi
YEREL HABERLER Kaymakam Şahin nüfus müdürlüklerindeki çalışmaları ...
Nazilli'deki yol seferberliğine muhtarlardan tam not
YEREL HABERLER Nazilli'deki yol seferberliğine muhtarlardan tam not
Çine’de Ağrı Polikliniği hizmete girdi
YEREL HABERLER Çine’de Ağrı Polikliniği hizmete girdi
Didim’deki cinayette 'kan davası' şüphesi Olaydan sonra yapılan soruşturmada 8 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Didim’deki cinayette 'kan davası' şüphesi Olaydan ...
Sokak ortasındaki cinayette 'kan davası' şüphesi: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Sokak ortasındaki cinayette 'kan davası' şüphesi: 8 ...
Yunanistan yasağı kaldırdı, 'Viking Sea' Kuşadası'na ilk seferini yaptı
YEREL HABERLER Yunanistan yasağı kaldırdı, 'Viking Sea' Kuşadası'na ...
Başkan Atay, öğrencilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Atay, öğrencilerle bir araya geldi
Kuşadası'nda kruvaziyer turizmi sevinci
YEREL HABERLER Kuşadası'nda kruvaziyer turizmi sevinci
Aydın'da uyuşturucuya geçit verilmiyor
YEREL HABERLER Aydın'da uyuşturucuya geçit verilmiyor
Ketenova’da yol çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Ketenova’da yol çalışmaları devam ediyor
Kuşadasıspor'da Ferhatoğlu dönüyor
YEREL HABERLER Kuşadasıspor'da Ferhatoğlu dönüyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara 'ejder meyvesi' fidesi dağıttı
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara 'ejder ...
Tezgahtaki levhayı gören, almadan geçmiyor Göz doktoru olarak bilinen havuç, pazarın gözdeleri arasında bulunuyor
YEREL HABERLER Tezgahtaki levhayı gören, almadan geçmiyor Göz ...
Kuşadası Belediyesi’nden ADÜ Devlet Konservatuvarı’na yer tahsisi
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi’nden ADÜ Devlet Konservatuvarı’na ...
Sokak ortasında başından vurularak öldürüldü
YEREL HABERLER Sokak ortasında başından vurularak öldürüldü
Kuşadası'nda 67 kaçak göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Kuşadası'nda 67 kaçak göçmen kurtarıldı
Didim'de bir kişi kaldırımda silahla vurulmuş hale bulundu
YEREL HABERLER Didim'de bir kişi kaldırımda silahla vurulmuş hale ...
Evde çıkan yangın apartman sakinlerini sokağa döktü
YEREL HABERLER Evde çıkan yangın apartman sakinlerini sokağa döktü
Aydın’dan havalanan helikopter, Fethiye’deki yaralıyı kurtardı
YEREL HABERLER Aydın’dan havalanan helikopter, Fethiye’deki yaralıyı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.