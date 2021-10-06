Nazilli Belediyespor - Bucaspor 1928: 1-0

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Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - STAT: Nazilli İlçe

HAKEMLER: Barkın Kara (xx), Birtan Yavuz (xx), Bedirhan Soydemir (xx)

NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (xx) Mehmet Ersavaş (xxx), Ebu Sıddık (xx) (Dk. 80 Sefa xx), Muhammet Ali (x) (Dk. 63 Mehmet Özdıraz xxx), Koray (xxx), Mert Er (xxx), Onur (xx), Emre (xxx), Bünyamin (x) (Dk. 63 Efe xx), Mert Çapar (xx) (Dk. 80 Hasan xx), Aytaç (x) (Dk. 63 İlyas xx)

BUCASPOR 1928: Şener (x) Onur (x), Gökhan (xx), Ahmet (x) (Dk. 74 Recep x), Alper (x), Mustafa (x), Cuma (x) (Dk. 63 Fuat x), Saruhan (xx), Enes (x) (Dk. 63 Abdullah x), Tunç (xx), Yusuf (x) (Dk. 80 Osman x)

GOL: Dk. 68 Mehmet Özdıraz (Nazilli Bld)

SARI KARTLAR: Muhammet Ali (Nazilli Bld), Cuma, Abdullah, Mustafa, Yusuf (Bucaspor 1928)

KIRMIZI KART: Dk. 77 Mustafa (Bucaspor 1928)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 6'ncı hafta mücadelesinde Nazilli Belediyespor evinde Bucaspor 1928'i 1-0 mağlup etti.

Ev sahibi ekibin golünü 68'inci dakikada Mehmet Özdıraz kaydetti. Konuk takımda 77'nci dakikada Mustafa kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Siyah-beyazlılar, üst üste aldığı 2 mağlubiyetin ardından Ege derbisinde İzmir temsilcisini tek golle geçerek 9 puana ulaşırken, art arda 2'nci yenilgisini alan Bucaspor 1928 ise 7 puanda kaldı.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

2021-10-06 17:34:32



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