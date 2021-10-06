Başkan Çerçioğlu’ndan anlamlı tweet: Bu zulme en kısa sürede 'dur' denilmelidir

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Doğu Türkistanlı soydaşların, yaşadıkları Çin zulmünün bir an önce sona ermesi gerektiğini ve bunun için herkesin üzerine düşen görevi yapması gerektiğini kaydetti.

Yaklaşık iki asırdır işgal altında bulunan ve son elli yıldan bu yana da Çin yönetiminin despot rejimi altında ezilen Doğu Türkistan’da işkence, idam, çalışma kampları ve dini baskının uzun yıllardır günlük hayatın bir parçası haline geldiğini vicdan sahibi herkesin gördüğünü belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, bu zulme ‘artık dur’ denilmesi gerektiğini kaydetti. Nüfusun çoğunluğunu Uygur kökenli Müslümanların oluşturduğu Doğu Türkistan'da Uygur Türklerinin, insanlığa yakışmayacak şekilde işkence gördüğünü dünya kamuoyunun bilmesine rağmen halen bu işkencenin artarak devam etmesini üzülerek izlediklerini kaydeden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, paylaşımında “Uygur Türkü soydaşlarımıza yapılan zulmü bir kez daha esefle kınıyorum. İnsanlık onurunun, artık bir soykırım halini alan, bu zulme en kısa zamanda çözüm bulması gerektiğine yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.

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