Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın'da hayat kurtaracak proje İlk Yardım, Temel Yaşam Desteği ve OED Cihazı Kullanım Eğitimi Projesi hayata geçirilecek

İHA

Aydın'da hayat kurtaracak proje İlk Yardım, Temel Yaşam Desteği ve OED Cihazı Kullanım Eğitimi Projesi hayata geçirilecek

Aydın Valiliği, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ve Aydın Ticaret Odası işbirliği ile 'İlk Yardım, Temel Yaşam Desteği ve OED Cihazı Kullanım Eğitimi' projesi hayata geçirilecek.

Türkiye’de her yıl trafik kazaları, iş kazaları, ev kazaları, deprem, sel gibi doğal felaketler sonucunda binlerce kişi zamanında ve yeterli ilk yardım yapılamadığı için sakat kalmakta veya ölmektedir. Bu durum aynı zamanda ülke ekonomisinde de büyük maddi kayıplara neden olmaktadır. Bu sürecin iyileştirilebilmesi için acil tedavi hizmetlerinin yanı sıra etkin, hızlı ve bilinçli ilk yardımcıların sisteme dahil edilmesi en önemli adımlardan biridir. Dolayısıyla, halkın ilk yardım uygulamaları konusunda bilinçlendirilmesi giderek öncelik kazanmaktadır. Bu bağlamda, kaza ve ani hastalık durumunda tıbbi yardım gelinceye kadar yapılması gereken ilk yardım uygulamaları hakkında bireylerin bilgilendirilmesi, ilk yardım eğitimlerine yönelik duyarlılık oluşturulması ve içselleştirilmesi için bu alana özel ilk yardım eğitim programlarının yaygınlaştırılması her geçen gün daha da önem kazanmaktadır.

Bu bağlamda, Aydın ili sınırları dahilinde özellikle ulaşım konusunda sıkıntı yaşanan beldelerde ve toplumun yoğun olarak yer aldığı ticari alanlarda, iş hanlarında, ticaret odalarında kardiyak problemler, trafik kazası, ev ve iş kazaları vb. sebeplerden dolayı ilk yardım ve temel yaşam desteğine ihtiyacı olmaktadır. Bu bireylerin acil sağlık ekipleri olay yerine gelene kadar doğru ve zamanında müdahale ile hayatlarını kurtarmak amacı, bu alanlarda görevli muhtar, imam, öğretmen, esnaf ve yerleşik gönüllü kişilere ilk yardım, temel yaşam desteği ve OED Cihaz kullanımı eğitimi verilecek ve eğitim alan kişiler sertifikalandırılacak.

Yerinde ve doğru müdahale ile sağ kalımın arttırılmasına odaklanılıyor
Aydın Valiliği tarafından gerçekleştirilecek olan proje ile; evrensel nitelikteki acil sağlık hizmetleri ve birinci basamak sağlık hizmetlerine erişim ve toplum temelli ilkyardım hizmetleri gibi hususlar çerçevesinde bireylerin eğitilmesine ve kullanımı kolay hayat kurtarıcı teknolojiyi sağlık sistemine entegre ederek sağlık kapasitesinin artırılmasına ve her yıl milyonlarca can kaybına neden olan ölümcül kardiyak patolojilerin OED cihazı ile ilk müdahalesinin yapılarak sağ kalımın artırılmasına odaklanılıyor.

Proje kapsamında, acil sağlık hizmeti sunumunda gecikme yaşanabilecek merkeze uzak köylerde ve mahallerde ambulans ulaşımı sağlanıncaya kadar verilen ilk yardım eğitimi ve OED cihaz eğitimi ve temini ile sağ kalım ve sağlıklı kalım oranını artırmak başta olmak üzere; toplumun yoğun olarak bulunduğu ticari alanlarda ve ticaret odalarında ilk yardım ve Temel yaşam desteği eğitimi vererek OED Cihazı kullanımı ile birlikte toplumda sık oranda görülen kardiyak ölümlerin azaltılmasını sağlamak, hayati tehlike içerisinde olan bireylere, acil sağlık personeli gelene kadar temel yaşam desteği sağlamak, daha çok kişinin hayatını doğru ve zamanında müdahale ile kurtarmak, toplumda ilkyardım bilincini geliştirmek ve ilkyardım eğitimi almış kişilerin sayısını arttırmak hedefleniyor.

Proje akışı belirlendi
Projenin akışı ve sürekliliğini sağlamak için, proje kapsamında; belirlenen köy, ilçe ve Ticaret Odası ile belirlenecek alanlardan öncelikle gönüllülük esası olmak üzere en az iki bireye sertifikalı ilkyardım ve temel yaşam desteği eğitimi verilecek. İlk yardım ve temel yaşam desteği eğitimini başarı ile tamamlayan bireylere OED Cihazı kullanımı eğitimi verilecek. Her yıl bu bireylerin ve talep eden yeni katılımcıların eğitimleri İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda tekrarlanacak. İlgili proje kapsamında; belirlenen kişilere, İl sağlık Müdürlüğü tarafından ilk yardım, temel yaşam desteği ve OED Cihaz kullanım eğitimleri planlanarak gerçekleştirilecek ve ihtiyaç durumuna göre Ticaret Odası, İl Müdürlüğünün ve bağışçıların desteği ile OED Cihazlarının temini sağlanarak belirlenen belde ve alanlara teslim edilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nazilli Belediyespor - Bucaspor 1928: 1-0
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor - Bucaspor 1928: 1-0
Nazilli Belediyespor - Bucaspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor - Bucaspor (FOTOĞRAFLAR)
Başkan Çerçioğlu’ndan anlamlı tweet: Bu zulme en kısa sürede 'dur' denilmelidir
YEREL HABERLER Başkan Çerçioğlu’ndan anlamlı tweet: Bu zulme en kısa ...
Kuşadası'nda mahalle şenlikleri sona erdi
YEREL HABERLER Kuşadası'nda mahalle şenlikleri sona erdi
ADÜ Rektörü Prof. Dr. Aldemir, YÖK 2021-2022 Akademik Yılı açılış törenine katıldı
YEREL HABERLER ADÜ Rektörü Prof. Dr. Aldemir, YÖK 2021-2022 Akademik ...
Türkiye'nin ilk "Matematik Parkı" Aydın'da açıldı
YEREL HABERLER Türkiye'nin ilk "Matematik Parkı" Aydın'da açıldı
Efeler’den spor kulüplerine destek
YEREL HABERLER Efeler’den spor kulüplerine destek
Başkan Kaplan’dan ‘Akıllı Koçarlı’ için fuar hamlesi
YEREL HABERLER Başkan Kaplan’dan ‘Akıllı Koçarlı’ için fuar hamlesi
Meclise, müdürlük bütçeleri damga vurdu
YEREL HABERLER Meclise, müdürlük bütçeleri damga vurdu
Otomobil içerisindeki uyuşturucu hassas burun Gece'ye takıldı
YEREL HABERLER Otomobil içerisindeki uyuşturucu hassas burun Gece'ye ...
Kaymakam Şahin nüfus müdürlüklerindeki çalışmaları yerinde inceledi
YEREL HABERLER Kaymakam Şahin nüfus müdürlüklerindeki çalışmaları ...
Nazilli'deki yol seferberliğine muhtarlardan tam not
YEREL HABERLER Nazilli'deki yol seferberliğine muhtarlardan tam not
Çine’de Ağrı Polikliniği hizmete girdi
YEREL HABERLER Çine’de Ağrı Polikliniği hizmete girdi
Didim’deki cinayette 'kan davası' şüphesi Olaydan sonra yapılan soruşturmada 8 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Didim’deki cinayette 'kan davası' şüphesi Olaydan ...
Sokak ortasındaki cinayette 'kan davası' şüphesi: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Sokak ortasındaki cinayette 'kan davası' şüphesi: 8 ...
Yunanistan yasağı kaldırdı, 'Viking Sea' Kuşadası'na ilk seferini yaptı
YEREL HABERLER Yunanistan yasağı kaldırdı, 'Viking Sea' Kuşadası'na ...
Başkan Atay, öğrencilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Atay, öğrencilerle bir araya geldi
Kuşadası'nda kruvaziyer turizmi sevinci
YEREL HABERLER Kuşadası'nda kruvaziyer turizmi sevinci
Aydın'da uyuşturucuya geçit verilmiyor
YEREL HABERLER Aydın'da uyuşturucuya geçit verilmiyor
Ketenova’da yol çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Ketenova’da yol çalışmaları devam ediyor
Kuşadasıspor'da Ferhatoğlu dönüyor
YEREL HABERLER Kuşadasıspor'da Ferhatoğlu dönüyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara 'ejder meyvesi' fidesi dağıttı
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara 'ejder ...
Tezgahtaki levhayı gören, almadan geçmiyor Göz doktoru olarak bilinen havuç, pazarın gözdeleri arasında bulunuyor
YEREL HABERLER Tezgahtaki levhayı gören, almadan geçmiyor Göz ...
Kuşadası Belediyesi’nden ADÜ Devlet Konservatuvarı’na yer tahsisi
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi’nden ADÜ Devlet Konservatuvarı’na ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.