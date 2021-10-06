Bakan Pakdemirli'den Aydın'a yatırım müjdesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 'AydınBozdoğan Güneykent Göleti ve Sulaması Projesi'nin müjdesini verdi.



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 25 milyon TL bedelli AydınBozdoğan Güneykent Göleti ve Sulaması Projesi'nin yakın zamanda Aydın'a kazandırılacağını duyurdu. Bakan Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi; "25 milyon TL bedelli AydınBozdoğan Güneyköy Göleti ve Sulaması Projesi ile suyun gücü milletle buluşacak. Aydınımıza şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun."

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