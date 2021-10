Başkan Özcan Türkiye Şampiyonu Çamdeviren’i tebrik etti

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 40. Karapürçek Rahvan At Yarışları ve Bursa Ürünlü Binicilik Türkiye Şampiyonası’nda 1’inci olan Ayvaz Çamdeviren’i makamında ağırladı.



Balıkesir’in Susurluk ilçesine bağlı Karapürçek Mahallesi’nde bu yıl 40’ncısı düzenlenen Rahvan At Yarışları’nda bin 200 metrelik parkurda 1. gelen ve Bursa Ürünlü’de Türkiye Şampiyonu olan Nazillili Ayvaz Çamdeviren, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ı makamında ziyaret etti.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Özcan, “Türk’ün geleneğine en çok yakışan işlerden birini yapıyorsunuz. Geleneklerimizi de en güzel şekilde yaşatıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Nazillimizin adını böyle iyi ve güzel şeylerle duyurduğunuz için tekrar teşekkür ediyorum” diye konuştu.



Milli Sporcu Çamdeviren’in başarılarının devamını dileyen Başkan Özcan, özel olarak yaptırılan at figürlü hediyeyi takdim ederek, ilerleyen tarihte Nazilli’de de at yarışlarının yapılması için çalışmalara başladıklarını kaydetti.

