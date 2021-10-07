Aydın'da 2 bin 392 kişilik kız öğrenci yurdu açılış için gün sayıyor

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Aydın'a yapılan 2 bin 392 kişi kapasiteli kız öğrenci yurdunun 11 Ekim Pazartesi günü hizmete açılacağını duyurdu.



Aydın Valisi Hüseyin Aksoy sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Aydın'ın en büyük Gençlik ve Spor Bakanlığı yurdu olan ve 2 bin 392 kişi kapasiteli kız öğrenci yurdunun 11 Ekim Pazartesi günü hizmete açılacağını belitti. Vali Aksoy paylaşımında, "Aydın Adnan Menderes Üniversitesi merkez kampüsü içinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan 2 bin 392 kişi kapasiteli kız öğrenci yurdu 11 Ekim pazartesi günü hizmete açılacaktır. Aydın'a ve öğrencilerimize hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

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