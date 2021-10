Can dostlar Aydın'da güvende

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri sokakta yaşayan can dostları unutmadı. Mama ve broşürler dağıtarak, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulaması hakkında vatandaşları bilgilendiren polis ekipleri can dostları elleri ile besledi.



Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde geçtiğimiz yıllarda kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri 'Hayvanları Koruma Günü' dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Atatürk Kent Meydanı'nda stant kuran ekipler, ücretsiz olarak yüzlerce kedi ve köpek maması dağıttı. Çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek, vatandaşların da bu konuda duyarlılığını arttırarak bu mücadeleye paydaş etmek için oluşturulan mobil ihbar aplikasyonu olan Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulaması ile ilgili de broşürler dağıtarak vatandaşlar bilgilendirdi. Ekiplere Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri de eşlik ederken, etkinlik vatandaşlar tarafından da beğenildi.



Etkinlik yaptıkları için polis ekiplerine teşekkür eden hayvan sever Sabriye Ölmez, "Böylesine anlamlı ve güzel bir etkinliği görünce ben de çok sevindim. Apartmanda yaşadığım için herhangi bir hayvan besleyemiyorum. Ama mutlaka kapımızın önünde bir kap su, bir kap da mama her zaman bulunuyor. Bu tür projelerin sürekli hale getirilmesini temenni ediyorum" dedi.

