Kuşadası’nda yaza veda konseri

Kuşadası’nda yaz etkinliklerinin vaz geçilmez adresi haline gelen Balıkçılar Meydanı son olarak Aydın Büyükşehir Belediyesi Orkestrası ile Kuşadası Kent Orkestrası’nın birlikte sahne aldığı bir konsere ev sahipliği yaptı. “Birlikte güçlüyüz” sloganıyla düzenlenen konsere katılan vatandaşlar unutamayacakları bir gece yaşadı.



Yaz boyunca birçok konsere ev sahipliği yapan Kuşadası’nın cazibe merkezi Balıkçılar Meydanı’nda düzenlenen sezona veda konseri Kuşadalılardan yoğun ilgi gördü. Aydın Büyükşehir Belediyesi Orkestrası ile Kuşadası Kent Orkestrası’nın birlikte sahne aldıkları konsere çok sayıda vatandaşla birlikte Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İbrahim Gürdal, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tibet Özer, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları Seyfi Seyhan Suvari, Oğuzhan Turan ve Belediye Meclis Üyesi Emre Fazlılar da katıldı. Murat Kanbal şefliğindeki Aydın Büyükşehir Belediyesi Orkestrası ile Kadir Güz’ün şefliğini yaptığı Kuşadası Kent Orkestrası, seslendirdikleri birbirinden güzel şarkılarla sanatseverlere muhteşem bir gece yaşattı. Solistler Efe Dumancı ile Pınar Uysal’ın canlı performansı Balıkçılar Meydanı’nı dolduran müzik severler tarafından ayakta alkışlandı.



Konser sonunda Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İbrahim Gürdal ile Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tibet Özer sanatçılara teşekkür plaketi verdi. Her iki orkestranın da performansını çok başarılı bulduğunu belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İbrahim Gürdal, önümüzdeki sezon benzer konserlerin devam edeceğini söyledi.



Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tibet Özer ise “Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel’in hayata geçirdiği ilk projelerden biri olan Balıkçılar Meydanı, yaz boyunca birbirinden önemli sanatçıların sahne aldığı konserlere ev sahipliği yaptı. Sezona Aydın Büyükşehir Belediyesi Orkestrası ile Kuşadası Kent Orkestrası’nın sahne aldığı muhteşem bir konserle veda ediyoruz. Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile her alandaki güçlü birlikteliğimiz kültür ve sanat etkinliklerine de yansıyor. Değerli sanatçılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki sezon yeniden buluşmak dileği ile hoşça kalın” dedi.

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