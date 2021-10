Atatürk Devlet Hastanesi’ndeki tatbikat gerçeği aratmadı

Atatürk Devlet Hastanesi’nde 2021 Hastane Afet ve Acil Durum Planlaması (HAP) tatbikatı başarıyla gerçekleştirildi.

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi 2021 yılı Hastane Afet ve Acil Durum Planlaması (HAP) tatbikatı oluşturulan senaryo üzerine gerçekleştirildi. Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz’ün koordinesinde hastanede gerçekleştirilen tatbikat gerçeği aratmadı. Yaşanabilecek olağan dışı durumlar sonrasında hastanenin kendi kendine yetebilirliğini test etmek, kriz yönetme alışkanlığını pekiştirmek ve personelin görev ve sorumluluk bilincini kazanmalarını sağlamak amacıyla her yıl değişik afet senaryoları üzerinden gerçekleştirilen tatbikatlar bu yıl da başarılı bir şekilde yapıldı.

Senaryo gereği merkez üssü Aydın’ın Efeler ilçesi Kuyulu Mahallesi’nde saat 11.00’de deprem meydana geldi. Sarsıntının etkisi ile poliklinik bölgesini besleyen jeneratörde yangın çıktı. Deprem sonrası Aydın Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Niyazi Kocakaplan tarafından Hastane Acil Eylem Planı çerçevesinde görevli personeller olay yönetim merkezine çağrıldı ve tahliye emri verildi. Koordinasyon yetkilisi, sivil savunma uzmanı, halkla ilişkiler yetkilisi, tıbbi teknik danışma kurul yetkilisi operasyon, planlama, lojistik ve finans ekipleri hastane afet yöneticisi başkanlığında ilk durum değerlendirmesi yapıldı. Gerekenlerin yapılması için talimat verilirken yaşanan durum karşısında hastane içindeki hastalar tahliye edildi. Deprem bölgesinden hastaneye intikal eden 18 yaralıya oluşturulan triaj alanında muayeneleri gerçekleştirildi. 6'sı kırmızı alan, 6’sı sarı alan, 5’i yeşil alan ve 1’i siyah alan kodlu hastalara tedavi başlatıldı. Yoğun bakım ihtiyacı olan 2 hasta sevk edildi. Gerçeğini aratmayan tatbikatta senaryo gereği rol alan yaralıların makyajları da dikkatlerden kaçmadı.

Hızlı, uygun ve etkili müdahalede bulunmak amacıyla yoğun bakımların, acil servislerin ve itfaiyenin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikat başarıyla tamamlanırken, Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, gerçeğini aratmayan tatbikatta emeği geçen herkese teşekkür etti. Sağlık tesislerinin yeterliliğinin değerlendirilebilmesi adına tatbikatın her yıl gerçekleştirildiğini belirten Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz; “Bölgemizde meydana gelebilecek her türlü afete karşı hazırlıklı olmak ve yaşanabilecek senaryoları öngörmek amacıyla sağlık tesislerimizde belirli aralıklarla tatbikatlar gerçekleştirilmekte. Tatbikatın başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesinde emeği geçen, koordinasyonu sağlayan, yöneten başta başhekimimiz olmak üzere Hastane Afet ve Acil Durum Planlaması sorumlularımız ile tüm ekiplerimize, kurum ve kuruluşlara teşekkür ederiz” dedi.

Gerçekleştirilen tatbikata Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Ekici, Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Leman Özlem Özaslantaş da katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.