Aydın’da hastaneler dilencilerin yeni mekanı oldu Özel servis ile gelip dileniyorlar, yemekleri bile özel gelen dilenciler kolasız ve etsiz öğün geçirmiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın’da hastaneler dilencilerin yeni mekanı oldu Özel servis ile gelip dileniyorlar, yemekleri bile özel gelen dilenciler kolasız ve etsiz öğün geçirmiyor

İHA

Aydın’da hastaneler dilencilerin yeni mekanı oldu Özel servis ile gelip dileniyorlar, yemekleri bile özel gelen dilenciler kolasız ve etsiz öğün geçirmiyor

Birçok vatandaşa duygu sömürüsünde bulunarak mağduriyet yaşatan dilencilerin Aydın’daki yeni taktiği herkesi bıktırdı. Özel servislerle her gün hastane bahçelerine bırakılan dilenciler, hastane bahçelerinde zor durumda görünümü sergileyip, dışarıda ise 5 yıldızlı hayat sürüyor. Yemekleri bile özel olan dilencilerin etsiz öğün geçirmedikleri, sadece kötü görünen kıyafet ve tıraşları dışında her şeylerinin oldukça lüks olduğu belirtildi.
Aydın'da kamu, üniversite ve özel hastanelerin bahçeleri adeta dilenci akınına uğradı. Her gün sabah özel servisler ile çeşitli bölgelerden hastanelere gelen dilenciler, ihtiyaçlarını karşılayamamış görüntüsü vererek, şifa bulmak umuduyla hastanelere gelen vatandaşların adeta duygularını sömürüyor. Her dilencinin yanına yaşlı, çocuk veya sakat görünümlü bir kişi verilirken dilenciler periyodik aralıklarla mekan veya hastane değiştiriyor.
Aydın Büyükşehir Zabıta Müdürlüğü ve hastanelerin özel güvenliklerinin de en büyük sıkıntıları arasında yer alan dilencilerin kesinlikle ihtiyaç sahibi olmadığını ve yardım yapmak isteyen kişilerin tanıyıp bildikleri kişilere yardım etmesini tavsiye eden zabıta ekipleri, görüntüleri ile insanların içini acıtan bu dilencilerin varlıkları ve yaşamlarının yardım aldıkları kişilerden çok daha iyi olduğunu belirttiler.
Hastanede hastası olduğu için dilencilerin halini merak edip bir süre takip ettiğini ve durumu güvenlik görevlisinden zabıtasına kadar her yere şikayet etmesine rağmen bir sonuç alamadığını belirten belirten hasta yakınlarından İbrahim Kestaneci, "İşlerini o kadar profesyonelce yapıyorlar ki muhtemelen dilencilik konusunda eğitim de alıyorlar. Uzun süre takip ettiğim bu dilenciler günün belli vakitlerinde özel servislerle geliyor. Adeta mesai sistemi ve hastane vardiyası şeklinde çalışan dilenciler tanınmamak için de her gün ya yanlarındaki çocuk, yaşlı ya da sakat görünümlü kişileri değiştiriyor ya da pazartesi günü Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde dilendi ise salı günü Devlet Hastanesi veya Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çalışıyor. Öğlen yemekleri bile özel olan bu dilenci grup, bizler simitle öğün geçiştirmeye çalışırken kesinlikle etsiz ve kolasız yemek yemiyor. Bunları bizzat izleyip gördüm. Gerçek ihtiyaç sahibi kişiler arlı ve utangaç oluyor. Dilenciliği meslek haline getirmiş bu kişiler yüzünden gerçek ihtiyaç sahipleri mağdur oluyor" diyerek zabıta ve kolluk kuvvetlerinin Aydın'daki duygu istismarcısı bu kişilere engel olmasını istedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aydın Büyükşehir, tarımsal altyapı ağını güçlendiriyor
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir, tarımsal altyapı ağını ...
Sarıçay Barajı’nda inşaat çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Sarıçay Barajı’nda inşaat çalışmaları sürüyor
İnşaat sektörü otopark yönetmeliğini ütopik buluyor İnşaat Mühendisi Göze: “Yönetmeliğin nasıl uygulanacağı halen bilinmemekte”
YEREL HABERLER İnşaat sektörü otopark yönetmeliğini ütopik ...
Yenipazar MYO Oryantasyon Eğitimi gerçekleşti
YEREL HABERLER Yenipazar MYO Oryantasyon Eğitimi gerçekleşti
Recep Tayyip Erdoğan Kütüphanesi 2021-2022 Akademik Yılı’na hazır
YEREL HABERLER Recep Tayyip Erdoğan Kütüphanesi 2021-2022 Akademik ...
Kuşadası'nda trafik kazası: Biri yaya, 4 yaralı
YEREL HABERLER Kuşadası'nda trafik kazası: Biri yaya, 4 yaralı
Söke’de hayvan damında çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Söke’de hayvan damında çıkan yangın korkuttu
Atatürk Devlet Hastanesi’ndeki tatbikat gerçeği aratmadı
YEREL HABERLER Atatürk Devlet Hastanesi’ndeki tatbikat gerçeği ...
Ölüme terk edilen yavru kedileri belediye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Ölüme terk edilen yavru kedileri belediye ekipleri ...
Aydın'da firmalara 63 bin 239 TL para cezası uygulandı
YEREL HABERLER Aydın'da firmalara 63 bin 239 TL para cezası ...
Nazilli Belediyesi 2 bin 500 adet bez çanta dağıttı
YEREL HABERLER Nazilli Belediyesi 2 bin 500 adet bez çanta dağıttı
Kaygı ve ekonomik sorunlar da kiloyu etkiliyor Diyetisyen Çelik: Kaygı sadece psikolojiyi değil vücut dengesini de bozuyor
YEREL HABERLER Kaygı ve ekonomik sorunlar da kiloyu ...
Kuşadası’ndaki hizmet seferberliği vatandaşları memnun ediyor
YEREL HABERLER Kuşadası’ndaki hizmet seferberliği vatandaşları ...
Kuşadası’nda yaza veda konseri
YEREL HABERLER Kuşadası’nda yaza veda konseri
Kuşadası Belediyesi’nden okullara hijyen denetimi
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi’nden okullara hijyen denetimi
Görüntüler yazı aratmadı, sıcağı gören denize koştu Ekim ayında deniz ve güneş keyfi
YEREL HABERLER Görüntüler yazı aratmadı, sıcağı gören denize ...
Başkan Atay tıp öğrencilerini ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Atay tıp öğrencilerini ağırladı
Zincirleme kazada sürücü ve annesi öldü
YEREL HABERLER Zincirleme kazada sürücü ve annesi öldü
Didim’de kaçmaya çalışan uyuşturucu taciri tutuklandı
YEREL HABERLER Didim’de kaçmaya çalışan uyuşturucu taciri tutuklandı
Didim’de ziynet eşyası çalan hırsızlar tutuklandı
YEREL HABERLER Didim’de ziynet eşyası çalan hırsızlar tutuklandı
Ahmet Şafak Didim’de ülkücüleri coşturdu
YEREL HABERLER Ahmet Şafak Didim’de ülkücüleri coşturdu
Can dostlar Aydın'da güvende
YEREL HABERLER Can dostlar Aydın'da güvende
Nazilli Belediyespor'a derbi morali
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor'a derbi morali
Başkan Özcan’dan Nazillili’nin şampiyonlarına altın ödülü
YEREL HABERLER Başkan Özcan’dan Nazillili’nin şampiyonlarına altın ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.