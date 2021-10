Aydın’da hastaneler dilencilerin yeni mekanı oldu Özel servis ile gelip dileniyorlar, yemekleri bile özel gelen dilenciler kolasız ve etsiz öğün geçirmiyor

Birçok vatandaşa duygu sömürüsünde bulunarak mağduriyet yaşatan dilencilerin Aydın’daki yeni taktiği herkesi bıktırdı. Özel servislerle her gün hastane bahçelerine bırakılan dilenciler, hastane bahçelerinde zor durumda görünümü sergileyip, dışarıda ise 5 yıldızlı hayat sürüyor. Yemekleri bile özel olan dilencilerin etsiz öğün geçirmedikleri, sadece kötü görünen kıyafet ve tıraşları dışında her şeylerinin oldukça lüks olduğu belirtildi.

Aydın'da kamu, üniversite ve özel hastanelerin bahçeleri adeta dilenci akınına uğradı. Her gün sabah özel servisler ile çeşitli bölgelerden hastanelere gelen dilenciler, ihtiyaçlarını karşılayamamış görüntüsü vererek, şifa bulmak umuduyla hastanelere gelen vatandaşların adeta duygularını sömürüyor. Her dilencinin yanına yaşlı, çocuk veya sakat görünümlü bir kişi verilirken dilenciler periyodik aralıklarla mekan veya hastane değiştiriyor.

Aydın Büyükşehir Zabıta Müdürlüğü ve hastanelerin özel güvenliklerinin de en büyük sıkıntıları arasında yer alan dilencilerin kesinlikle ihtiyaç sahibi olmadığını ve yardım yapmak isteyen kişilerin tanıyıp bildikleri kişilere yardım etmesini tavsiye eden zabıta ekipleri, görüntüleri ile insanların içini acıtan bu dilencilerin varlıkları ve yaşamlarının yardım aldıkları kişilerden çok daha iyi olduğunu belirttiler.

Hastanede hastası olduğu için dilencilerin halini merak edip bir süre takip ettiğini ve durumu güvenlik görevlisinden zabıtasına kadar her yere şikayet etmesine rağmen bir sonuç alamadığını belirten belirten hasta yakınlarından İbrahim Kestaneci, "İşlerini o kadar profesyonelce yapıyorlar ki muhtemelen dilencilik konusunda eğitim de alıyorlar. Uzun süre takip ettiğim bu dilenciler günün belli vakitlerinde özel servislerle geliyor. Adeta mesai sistemi ve hastane vardiyası şeklinde çalışan dilenciler tanınmamak için de her gün ya yanlarındaki çocuk, yaşlı ya da sakat görünümlü kişileri değiştiriyor ya da pazartesi günü Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde dilendi ise salı günü Devlet Hastanesi veya Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çalışıyor. Öğlen yemekleri bile özel olan bu dilenci grup, bizler simitle öğün geçiştirmeye çalışırken kesinlikle etsiz ve kolasız yemek yemiyor. Bunları bizzat izleyip gördüm. Gerçek ihtiyaç sahibi kişiler arlı ve utangaç oluyor. Dilenciliği meslek haline getirmiş bu kişiler yüzünden gerçek ihtiyaç sahipleri mağdur oluyor" diyerek zabıta ve kolluk kuvvetlerinin Aydın'daki duygu istismarcısı bu kişilere engel olmasını istedi.

