Aydın Büyükşehir, tarımsal altyapı ağını güçlendiriyor

Bereketli toprakları ve temiz su kaynakları ile yüzyıllar boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Aydın’da, Büyükşehir Belediyesi tarımsal alt yapı ağını güçlendirmek için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Özellikle incir, kestane ve zeytin üretiminde önde gelen konumda olan Aydın, nüfusunun yarısı ile üretim yaparak ülke tarımı adına umut yeşertiyor. Halkçı belediyecilik anlayışı ile toplumun tüm kesimlerine eşit hizmet götüren Aydın Büyükşehir Belediyesi de, Başkan Özlem Çerçioğlu’nun öncü olan kırsal kalkınma vizyonu ile birlikte tarımsal sulama altyapısını güçlendirerek üreticilere geniş imkanlar sunuyor.

“Tarımsal sulama altyapısına milyonluk yatırımlar”

Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin kuraklık ve zorlu coğrafik şartlar nedeniyle tarımsal sulama suyuna ulaşmakta zorluk çekmesini engellemek adına, Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) aracılığıyla kent genelinde kalıcı, işlevsel ve modern bir tarımsal sulama altyapısı için göletler, sulama hatları ve sondaj çalışmaları gerçekleştiriyor.

ASKİ Genel Müdürlüğü, bünyesinde bulundurduğu tarımsal sulama göletleri ile yaklaşık 1,3 milyon dekar alanın sulanmasını, hayvan içme suyu göletleriyle de 160 binden fazla küçükbaş ve büyükbaş hayvanın faydalanması sağlanıyor.

Sulama göletleri temizleniyor

ASKİ ekipleri sulama göletlerinin yapımı ve biriken suların bereketli topraklara ulaşması için çalışırken bir yandan da bu göletlerin bakım, onarım ve temizliğini de yapıyor. Özellikle yağmur suyunun biriktirilmesi ile su toplanan göletlerde ulaşan mil tabakaları su seviyesinin düşmesine ve borularda tıkanmaya yol açıyor. Bunu engellemek için ASKİ ekipleri düzenli olarak göl diplerinde biriken mil tabakalarını iş makineleri aracılığıyla temizliyor. Süreklilik sağlanan bu hizmetlerle birlikte hayvancılık yapan binlerce aile bu sulama göletlerinden faydalanarak üreticilik yapmaya devam ediyor.

Düzenli sulama imkanı ile on binlerce ağacın verimi arttırılıyor

ASKİ milyonlarca liralık dev yatırımlarla, suyun daha verimli kullanılması için özellikle kapalı sistem şeklinde tarımsal sulama şebekesinin yapımını gerçekleştirdi. Dış etkenlerden etkilenmeyen kapalı sistem ile büyük oranda su tasarrufu da sağlanmış oluyor. ASKİ aynı zamanda, binlerce metre tarımsal sulama beton ark imalatı ve bakımı da yaptı. On binlerce zeytin, incir ve kestane ağacının Büyükşehir Belediyesi’nin teşvik ettiği damla sulama sistemi ile düzenli olarak sulanması ile su tasarrufu, yüksek verim ve düzenli üretim sağlanmış oldu.

Sondaj kuyuları ile kurak mevsimde umutlar yeşerdi

ASKİ ekipleri, küresel anlamda yaşanan su sıkıntısının önüne geçebilmek için 2014 yılından bu yana yaklaşık 500 adet içme suyu sondaj kuyusu açtı. Kuraklık yaşanan gölgelerde hayati öneme sahip olan bu kuyular ile binlerce dönüm arazide umutların ve emeklerin yeniden yeşermesi sağlandı.

Başkan Çerçioğlu: “Tarımsal altyapıda üreticilerimize güçlü bir hizmet sunuyoruz”

Hayata dokunan ve üreticiye can veren; koyun, fide, ilaç, gübre ve yem hibe desteklemesi projeleriyle birlikte, tarımsal altyapı yatırımlarının da önemine dikkat çeken Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Ülkemizde tarımın geleceği bizlerin bugün yapacağı yatırımlara bağlıdır. Doğal kaynakların korunmasını ve gıda güvenliğini sağlamamız gerekiyor. Tarımda sürekliliği sağlamak için altyapıyı özellikle güçlü bir şekilde kurmamız lazım. Su kaynakları bu noktada çok önem arz ediyor. Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda ciddi yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Tarım ve hayvancılıkta suya duyulan ihtiyacı göletler, sulama hatları ve sondaj çalışmaları ile sağlıyoruz. Tekrar etmekte fayda var, susuzluk bizi yönetmeden, biz suyu yönetmeye çalışıyoruz. ASKİ ekiplerimiz bu gerçeği unutmadan, toprağın yeşermesi ve su kaynakların verimli kullanımı için kapalı sistem ve damla sulama yapılmaya uygun olan hat oluşturuyor. Bunlarla birlikte, kaynak sularına ihtiyacı azaltan yağmur suyu göletleri ile ilgileniyor ve ihtiyaca göre sondaj çalışmaları yaparak tarlaları bereketlendirip, hayvanlar için kaynak oluşturuyor. Tarımsal altyapıda üreticilerimize güçlü bir hizmet sunuyoruz ve buna devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

