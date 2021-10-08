Engelli Okan’ın hayalini polisler gerçekleştirdi

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Aydın’ın Didim ilçesinde yürüme engelli Okan Akay’ın polis olma hayali gerçek oldu.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Altınkum Şehit Fethi Sekin Polis Merkez Amirliği’ne giderek en büyük hayalinin polis olmak istediğini söyleyen Okan Akay, Altınkum Şehit Fethi Sekin Polis Merkez Amirliği’ndeki polisler tarafından misafir edildi.

Göreve her daim hazır olduğunu belirten Okan Akay, isimli şahsa polis üniforması giydirilerek hayalinin bir nebze olsun gerçekleşmesi sağlandı. Polis üniforması ile selam veren Okay, hayalini bir nebze de olsa gerçekleştiren polis ekiplerine teşekkür etti.

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