Nazilli Belediyespor fobiyi yenecek

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Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ AYDIN,(DHA)- TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde aldığı 1-0'lık Bucaspor 1928 galibiyetiyle moral bulan Nazilli Belediyespor, pazar günü Karatay Termal 1922 Konyaspor deplasmanında kazanarak dış sahada kötü gidişe son vermeyi hedefliyor. Ligde oynadığı son 2 deplasman maçında Amed Sportif ve Zonguldak Kömürspor'a tek golle boyun eğen siyah-beyazlılar, bu kez kazanan taraf olmak istiyor.

Teknik Direktör Kadir Kar, "Ligde 1 puan gerimizde yer alan rakibimizin bizi geçmesine engel olup üst sıralarda yer almak için mücadele edeceğiz. Kazanacak güçteyiz. Nazilli'ye 3 puanla dönüp taraftarımızı sevindirmek istiyoruz" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Aydın Bahattin ALBAYRAK

2021-10-08 12:45:54



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