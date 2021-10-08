Nazilli Belediyespor fobiyi yenecek

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ AYDIN,(DHA)- TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde aldığı 1-0'lık Bucaspor 1928 galibiyetiyle moral bulan Nazilli Belediyespor, pazar günü Karatay Termal 1922 Konyaspor deplasmanında kazanarak dış sahada kötü gidişe son vermeyi hedefliyor. Ligde oynadığı son 2 deplasman maçında Amed Sportif ve Zonguldak Kömürspor'a tek golle boyun eğen siyah-beyazlılar, bu kez kazanan taraf olmak istiyor.
Teknik Direktör Kadir Kar, "Ligde 1 puan gerimizde yer alan rakibimizin bizi geçmesine engel olup üst sıralarda yer almak için mücadele edeceğiz. Kazanacak güçteyiz. Nazilli'ye 3 puanla dönüp taraftarımızı sevindirmek istiyoruz" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Aydın Bahattin ALBAYRAK
2021-10-08 12:45:54
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.