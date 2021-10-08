Aydın'ın Sultanları ilk sınavda

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AYDIN, (DHA) Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, yeni sezonun ilk maçında yarın deplasmanda Türk Hava Yolları ile karşılaşacak. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Sezon öncesi Balkan Kupası'nı kaldırarak CEV Challenge Kupası'nda mücadele etme hakkı kazanan ve Axa Sigorta Kupa Voley'de çeyrek finale adını yazdıran Aydın temsilcisi, Sultanlar Ligi'ne de iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

DHA-Spor Türkiye-Aydın DHA

2021-10-08 14:10:50



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