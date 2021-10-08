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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası'nda sarp kayalıklar parka dönüşüyor

İHA

Kuşadası'nda sarp kayalıklar parka dönüşüyor

Kente yeni yeşil alanlar kazandırmak için çalışmalarını sürdüren Kuşadası Belediyesi, Türkmen Mahallesi Mehmet Sargın Sokak’taki eğimli alanda teraslama yöntemiyle inşa ettiği parkın yapımında son aşamaya geldi. Spor aletleri monte edilen ve peyzaj çalışmaları tamamlanan parkın kısa süre içerisinde hizmete açılması hedefleniyor.

Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, “Daha Yeşil Bir Kent” hedefiyle yürüttüğü çalışmalara aralıksız devam ediyor. Son iki yıl içerisinde Kuşadası’na 15 yeni yeşil alan kazandıran, 13 parkı ise bütünüyle yenileyerek kullanıma açan Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bir yandan da dik, yokuş, yamaç ve kayalık arazilerde park yapmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri son olarak Türkmen Mahallesi Mehmet Sargın Sokak’ta teraslama yöntemiyle inşa edilen parkın yapımında son aşamaya geldi. 5 kademeden oluşan parkta Mehmet Sargın Sokak ile Denizel Sokak arasındaki geçişi sağlayan merdivenler tamamlandı. Parka, Kuşadalıların açık havada egzersiz yapmalarına imkan sağlayacak olan spor aletleri monte edildi.

Peyzaj çalışmaları tamamlanan parkın estetik bir görünüme kavuşması için duvarları beyaza boyandı. Aydınlatma sistemleri takılan parka çocuklara daha güvenli bir oyun alanı oluşturmak için oyun grubu da monte edilecek. Ayrıca parkın sahip olduğu eşsiz deniz manzarasının seyredilebilmesi için kent mobilyaları yerleştirilecek. Vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanan çalışmalar tamamlandığında Kuşadası ilk kez teraslama yöntemiyle yapılan toplam 680 metrekarelik yeni bir yeşil alana kavuşacak.

Göreve geldikleri günden bu yana geçen sürede kentin çehresini değiştirmek için çalıştıklarını belirten Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, “Kuşadalıların rahat nefes alabileceği, çocuklarımızın da güvenle oynayabileceği alanlar yapmaya devam ediyoruz. Kuşadası Belediyesi olarak söz konusu hemşehrilerimize hizmet etmekse önümüzde hiçbir engel duramaz. Uygun yöntem ve teknikleri kullanarak kentimize yeni yeşil alanlar kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.

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