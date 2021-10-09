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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Germencik’te belediyenin çalışmaları aralıksız devam ediyor

İHA

Germencik’te belediyenin çalışmaları aralıksız devam ediyor

Germencik Belediyesi ilçenin çeşitli noktalarında yaptığı eş zamanlı çalışmalarla büyük takdir topluyor. Mali açıdan zor günler geçirmesine rağmen sürekli kaynak oluşturarak kesintisiz hizmet veren Germencik Belediyesi istikrarlı çalışmalarını sürdürüyor.
Hıdırbeyli Mahallesi Şen Sokak’ta bulunan alanda park yapım çalışması başlatan Germencik Belediyesi ekipleri önemli mesafe kaydederek çalışmalarda sona yaklaştı. Çalışmaların tamamlanması ile birlikte çocuk oyun parkının yansıra aydınlatmaları, peyzaj düzenlemeleri ile sosyal bir alan da kazandırılacak.
Ortaklar Mahallesi Yeşiltepe ile Pazarkuran mevkiinde bulunan alana Park yapım çalışmaları başladı. İlçeye sosyal alanlar kazandırılması için yoğun bir şekilde çalışan Germencik Belediyesi çalışmaları kısa zamanda tamamlayarak parkı hizmete açacak.
Spora ve sporcuya yönelik önemli adımlar atan Germencik Belediyesi’nin bir diğer önemli çalışması ise halı saha yapımları oldu. İlçede büyük bir eksikliğe daha dur diyen Germencik Belediyesi Germencik ve Ortaklar’da 2 ayrı halı sahanın yapımı için çalışma başlatmıştı. İçerisinde sosyal alan, giyinme kabinleri, halı sahanın da bulunduğu spor komplekslerinin yapımını sürdüren ekipler çalışmalarını tamamlayarak kısa süre içerisinde hizmete sunacak.
Düğün yeri ile ilgili de önemli çalışmalar yapan ve bu anlamda mahallelerin önemli bir eksiğini gideren Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş Abdurrahmanlar ve Üzümlü’de yapımı süren düğün yeri çalışmalarında sona yaklaşıldığını duyurdu. İçerisinde aşevi, gelin damat odası, tuvalet ve düğün yerinin olduğu kompleksler tamamlanarak kısa sürede hizmete açılacak. Öte yandan Abdurrahmanlar’da oyun parkı yapımlarında da ekipler son çalışmalarını gerçekleştiriyor.
Çalışmalar ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş ilçemizi güzelleştirmek için tüm enerjimizle çalışıyoruz.” dedi. Belediye Başkanı Öndeş “Daha güzel ve modern bir Germencik için tüm enerjimiz ve imkanımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Halkımızın ve çocuklarımızın vakit geçireceği sosyal alanlar, spor yapmak isteyen vatandaşlarımız için spor alanları, düğün yeri, aşevi ve gelin damat odaları gibi çeşitli yapılar, kent estetiğine yönelik çalışmalar gibi bir çok faaliyet gerçekleştiriyoruz. Germencik Belediyesi olarak dinlenmeden, durmadan hizmete devam edecek, ilçemizi güzelleştirmeyi sürdüreceğiz.” Dedi.
“Hizmet gitmeyen mahallemiz kalmayacak”
Germencik’te büyük bir hizmet boşluğu olduğunu ve bu eksiklikleri gidermek için göreve geldikleri günden bugüne durmadan çalıştıklarını ifade eden Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş hizmet gitmeyen mahalle kalmayacak dedi. Belediye Başkanı Öndeş “İlçemizde büyük bir hizmet eksikliği vardı. Gerek halkımızın talepleri gerek ekiplerimizin incelemeleri neticesinde ilk iş olarak tespit ettik. İlk günden bugüne bu eksiklikleri gidermek, talepleri karşılamak için yoktan kaynak hazırladık, imkansızlıkların içinde imkan ürettik. Gerek pandemide, gerek belediyecilik faaliyetlerinde çalışma ve hizmetlerimizi tüm zorluklara rağmen bahane üretmeden yerine getirdik ve getirmeye devam ediyoruz. Şu an için mahallelerimizde çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Tüm mahallelerimizin eksikliklerini biliyoruz. Her biri için plan ve projelerimiz hazır. Ancak kaynağın doğru kullanımı ve verimli yönetim için sıraya aldık. İmkanlarımız doğrultusunda sırayla hepsini gerçekleştireceğiz. Bu konuda halkımız müsterih olsun. “ dedi.

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