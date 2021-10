Uluslararası Uygulamalı Sosyal Bilimler Kongresi başladı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ev sahipliğinde Malta Üniversitesi ve Kavram Meslek Yüksekokulu iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası Uygulamalı Sosyal Bilimler Kongresi (Ciasos) başladı.

Sürdürülebilir gelecek için uygulanabilir bilgi ve kadının rolü temasıyla gerçekleşen kongrede, açılış konuşmalarını Kongre Onursal Başkanları Prof. Dr. Erdoğan Koç ve Prof. Dr. Atila Yüksel gerçekleştirdi. Prof. Dr. Erdoğan Koç ve Prof. Dr. Atila Yüksel katılımcılara ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkürlerini sunarak bilimsel bilginin uygulanabilirliği konusuna dikkat çekti ve bu anlamda yeni nesil araştırmaların çerçevesine yönelik görüşlerini ve kongreden beklenen çıktıları dile getirdiler. Kavram Meslek Yüksekokulu adına ise Prof. Dr. Derman Küçükaltan konuşma yaptı.

ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Öksüz, hayatın her alanında dünya genelinde kadına yönelik eşitsizliklerle dikkat çekerek üniversitenin, kongrede yer alan ufuk açıcı oturumlar, paneller, sanatsal ve bilimsel kolokyumlarla kıtalararası bilgi paylaşımına, yeni ağların kurulmasına vesile olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Hayatın her alanında, her zaman yüksek insani, ekonomik, kültürel, yaşamsal değer ve katkı sağlayan annelerimiz, kızlarımız, kardeşlerimiz, öğrencilerimiz, evrensel bilime katkı yapmış ve yapmaya devam eden kadın akademisyenlerimiz ve çeşitli mesleki alanlarda yer alan tüm kadınlarla gurur duyuyorum. Çağımızın en önemli gücü olan bilginin uygulanabilirliği ve sürdürülebilirliğini sağlamada ve aydınlık bir gelecek kurmada kadının merkezi rolünü tema olarak seçen kongrenin verimli ve üretken geçmesini, uluslararası akademik çalışma ağlarının geliştirilmesini temenni ederim.” dedi.

Beş farklı kıtadan 29 farklı ülkeden 90’ın üzerinde katılımcıyla gerçekleşen kongre üç gün süresince devam edecek.

