Nazilli Belediyespor 2'de 2 istiyor

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NAZİLLİ, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta hafta içinde Bucaspor 1928'i tek golle yenerek 2 maçlık yenilgi serisine son veren Nazilli Belediyespor, yarın Karatay Termal 1922 Konyaspor deplasmanında galibiyet serisi yakalamaya çalışacak. Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Grupta 6'ncı sıradaki Nazilli'nin 5 maçta 9 puanı, bir alt basamağındaki Konya temsilcisinin ise 6 maçta 8 puanı bulunuyor.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli NAZİLLİ, (DHA)

2021-10-09 11:55:14



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