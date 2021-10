Kedi Pika, yeni hayatından memnun Arka ayaklarındaki yürüme kabiliyetini kaybeden kedi, protezi için tasarlanan özel ayakkabı sayesinde yeniden koşmaya başladı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yaşayan Mert Gündoğan’ın kedisi Pika’nın hastalığa bağlı arka ayaklarındaki yürüme yetisini kaybedince 4 aylık tedavi ve protezi için tasarlanan özel ayakkabı sayesinde yeniden yürümeye ve koşmaya başladı.

Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Rehberliği Bölümü'nde öğrenim gören Mert Gündoğan sahiplendiği üç adet kedisinden biri olan ve ismini Pika koyduğu kedisinin arka ayaklarında oluşan rahatsızlık sonucu yürüme yetisini kaybetti. Kedisinin tekrar yürümesini isteyen Gündoğan, kedisinin tedavisi için araştırma yapmaya başladı. İzmir'de görüştüğü veterinerin kedisini tedavi edebileceğini öğrenen Gündoğan, büyük bir sevinç yaşadı. Kedi Pika'nın burada arka ayaklarına protez takılarak tekrar yürümesi sağlandı.

Yaşadığı o günleri anlatan ve kedisinin tekrar yürümesine çok sevindiğini ifade eden Gündoğan, "Bir otelde çalışıyorum, aynı zamanda rehberlik okuyorum, ADÜ turizm rehberliği bölümünde öğrenciyim, 3 tane de kedim var, bir tanesi de Pika. Veterinerlerden öğrendiğimize göre Pika'nın arka ayaklarındaki damarı tıkanıyor ve iki ayağını birden kontrolü kaybediyor, bu yüzden yere basamamaya başladı ve ayaklarını sürmeye başladı. Sonrasında 1520 gün evde baktık, ama herhangi bir düzelme olmadı. Kan sulandırıcı verdik, damar tıkanıklığı üzerine yürümesi için ama maalesef kan sulandırıcılar işe yaramadı. Sonrasında İzmir'e gittik. İzmir'deki veterinerimiz bize biraz da bacaklar çözülmüştü İzmir'e gittiğimizde hafif hafif yürümeye çalışıyordu. İzmir'e gittiğimizde veterinerimiz kendisine kemik içi protezde bir tedavi uygulayabileceğimizi söyledi. Bu tedavide Pika iki bacağını birden protez taktık ve böylece Pika artık yürüyor, şu anda herhangi bir rahatsızlığı yok. Pika gayet mutlu, herhangi bir sıkıntısı yok, sadece bazı kontroller için arada veterinere gidip kendisini göstermemiz gerekiyor. Çünkü gerçekten zorlu bir süreçti 56 tane operasyon geçirdi. Bu esnada da tabii ki o da çok yoruldu, bizde çok yorulduk ama şu an için herhangi bir problemimiz yok, yürümekte zorlanmıyor. İstediği yere çıkabiliyor tabii bacakları hala daha hassas ancak herhangi problem yok" dedi.



Satın almayın, sahiplenin"

Kedi sevgisinin 11 yıl önce bir arkadaşının bakması için kedi vermesi ile başladığını söyleyen Gündoğan, "Pika’yı çalıştığım yerde buldum onu sahiplenmek istedim, çünkü çok üşüyordu. Orada sonrasında aldım eve getirdim. Seviyorum çünkü çok zararsızlar, hayvan severlere söylemek istediğim şeyler var. Pika hastalandığında çok olumsuz konuşanlar da oldu, biraz da masraflı bir ameliyattı. Ben yapacağımı yapmak istediğimi söyledim hani sokakta bunun gibi yüzlerce binlerce kedi var demişlerdi. Ancak ben Pika'nın her zaman arkasında durdum çünkü onun bir farklı bir yapısı var. Ona sevgim var insanlara söyledim her zaman ve bu işi beraber gerçekleştirdik. Yürüyor ben mutluyum herhangi problem yok satın alma sahiplen diyorum. Çünkü hepsi birbirinden çok değerli bunları söyleyebilirim. Tüm masrafları cebimden yapmadım, sosyal medya aracılığı ile bazı insanlar yardımcı oldu, gerçekten hepsine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

