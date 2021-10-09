Nazilli barlar sokağında denetim

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Aydın’ın Nazilli ilçesinde barlar sokağındaki denetimde 16 iş yeri denetlendi.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri barlar sokağında huzur operasyonu düzenledi. 16 iş yerinde arama yapan polisler otoparktaki araçları da didik didik aradı. Aramalarda bir adet ruhsatsız tüfek ile aranan iki şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

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