Atatürk’ün Nazilli’ye Gelişinin 84. Yıldönümü kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Aydın'ın Nazilli ilçesine gelişinin ve Sümerbank Basma Fabrikası'nın hizmete açılışının 84. yıl dönümü törenle kutlandı.

Atatürk’ün Nazilli’ye gelişinin 84. yıldönümünün kutlandığı törenlere Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Menduh Yalvaç, kurum ve kuruluşların müdürleri, amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri, üniversite temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. İstasyon Meydanı'ndaki ilk törende, Kaymakam Arısoy ve Başkan Özcan Atatürk Anıtı'na çelenk sunduktan sonra saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okudu.

ADÜ Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı Öğretim Üyesi Dr. Dinçer Cüre yaptığı konuşmasında Atatürk’ün Nazilli’ye gelişinin önemini, Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası’nın açılışının tarihsel süreçteki misyonunu vurguladı.

“Hoşgeldiniz Paşam, şerefler verdiniz”

Atatürk’ün Nazilliye gelişinin 84. yıldönümü programında konuşan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan Atatürk’e özlemini belirtirken, 9 Ekim 1937 günü Nazilli’ye gelen Mustafa Kemal Atatürk’e “Hoşgeldiniz Paşam, şerefler verdiniz” dedi. Başkan Özcan, yaptığı konuşmada, 84 yıl önce Türkiye'de sanayileşme sürecini başlatan önemli atılımlardan biri olan Sümerbank Basma Fabrikasının, bizzat Atatürk'ün katıldığı törenle açıldığını anımsattı. Fabrikanın açılışının Nazilli'nin sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda canlılık kazanmasına olanak sağladığını vurguladı. Özcan konuşmasının devamında, “İnanıyorum ki yıllardır il olma sözü verilen Nazilli’miz hak ettiği değeri en yakın zamanda görecek ve en önemlisi Atatürk’ün 'Nazilli atide göstereceği gelişme ile Vilayet merkezi olacaktır' sözü en yakın tarihte gerçek olacak ve 84 yıllık özlem sona erecektir. Değerlerini Nazilli’mize yakışır şekilde koruyacağımıza söz veriyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Nazilli’mize gelişinin 84. yıldönümünü kutluyorum” dedi.

“Sümer Vakfı’na destek olalım”

“Bir elimiz hep Sümerbank’ta olsun” diyerek sözlerine başlayan ve

Sümerbank’ın çok özel bir yer olduğunu dile getiren Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, “Kurtuluş Savaşından çıkmış yorgun, iktisaden sıkıntılı bir devletin kalkınma projeleri açısından Sümerbank ve benzeri o dönemki yatırımların önemi çok fazla. Sadece iktisadi değil, sosyal açıdan da yaptığı katkıları bugün çok aşikar bir şekilde karşılaşmakta ve yaşamaktayız. Sümerbank sadece iktisadi anlamda bir kalkınma değil, dünden bugüne taşımış olduğu değerlerle yaşıyoruz. Bunlarda Sümerbank’ın bize bırakmış olduğu önemli kazanımlar. Nazilli için Sümerbank olmazsa olmazdır. Ne zaman Sümerbank konusu açılsa, herkesin gözleri doluyor. Nazilli için Sümerbank çok anlamlı. Nazilli halkından bir ricam var; ben bütün misafirlerime Sümerbank’ı gezdiriyorum. Sizde gezdirin. Burası çok özel bir yer. Fabrika kapanmış ama ruhunu kaybetmemiş. Cumhuriyet tarihinin, savaştan çıkan bir milletin ruhunu, Sümerbank’ı gezerken hissediyorsunuz. Bir elimiz hep Sümerbank’ta olsun. Sümer Vakfı’nı da biz canlandırdık. Bütün Nazilli halkının vakfa üye olmasını diliyorum” dedi.

Törende son konuşan 94 yaşındaki Cengiz Aydın, Sümerbank’ın açılışında Atatürk ile yaşadığı çocukluk anısını anlattı. Tören, Atatürk'ün fabrikada Nazilli halkına hitap ettiği ve müzeye dönüştürülen bölümde incelemelerde bulunulması, mehter ve zeybek gösterileri, şiirlerin okunması ve tarihi Gıdı Gıdı Treni ile gezinin ardından sona erdi.

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