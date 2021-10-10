Didim'de sokak ortasında işlenen cinayete 4 tutuklama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Didim'de sokak ortasında işlenen cinayete 4 tutuklama

DHA

Didim'de sokak ortasında işlenen cinayete 4 tutuklama


Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Didim ilçesinde, sokak ortasında silahla vurularak öldürülen Abdulkadir Görmez (35) cinayetiyle ilgili polisin gözaltına aldığı 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Olay, 5 Ekim saat 21.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, restoran işletmeciliği yapan Abdulkadir Görmez, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Silah seslerini duyan çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, Görmez'i kaldırımda hareketsiz şekilde yatarken buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde başından vurulan Görmez'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis ekiplerince yapılan incelemede olay yerinde tabancadan çıkan 4 adet boş kovan ele geçirildi. Görmez'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
100 SAATLİK GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Görmez'i tabanca ile vurarak öldüren kişi ya da kişilerin kimliklerinin belirlenmesi için çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Görmez'in telefon görüşmelerini de araştıran polis, olayla ilgisi olduğu iddiasıyla 3 ayrı mahallede operasyon düzenleyerek 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, tabanca ve av tüfeğine ait çok sayıda fişek ele geçirildi. Çevrede elde edilen kamera görüntüleri ise kurulan özel ekip tarafından 100 saat incelendi.
BAĞLANTILI CİNAYET 
Gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinden yola çıkan polis, olayın 27 Mayıs'ta Murat Görmez'in kavga ettiği ve 17 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü Yusuf Bulgan cinayetiyle bağlantılı olduğunu belirledi. Sokak ortasında kurşunlanarak öldürülen Abdulkadir Görmez'in, Yusuf Bulgan'ı bıçaklayarak öldüren ve cezaevinde olan Murat Görmez'in amcası olduğu öğrenildi.
4 TUTUKLAMA
Gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri 4 gün sürdüğü belirtildi. Bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerin 7 saatlik ifadesinin ardından olay anında birlikte olduğu tespit edilen Etem Bulgan, Adem Bulgan, Abdulselam Bulgan ve Osman Bulgan cinayeti işledikleri iddiasıyla tutuklandı. 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN
2021-10-09 23:57:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Atatürk’ün Nazilli’ye Gelişinin 84. Yıldönümü kutlandı
YEREL HABERLER Atatürk’ün Nazilli’ye Gelişinin 84. Yıldönümü ...
Nazilli barlar sokağında denetim
YEREL HABERLER Nazilli barlar sokağında denetim
Didim’deki cinayetin 9 şüphelisi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Didim’deki cinayetin 9 şüphelisi adliyeye sevk edildi
Normalleşme süreci başladı, el yapımı dolgu çikolata satışları patladı Aydınlı firma siparişleri yetiştirmek için ek istihdam sağladı
YEREL HABERLER Normalleşme süreci başladı, el yapımı dolgu çikolata ...
Nazilli Belediyespor 2'de 2 istiyor
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor 2'de 2 istiyor
Kedi Pika, yeni hayatından memnun Arka ayaklarındaki yürüme kabiliyetini kaybeden kedi, protezi için tasarlanan özel ayakkabı sayesinde yeniden koşmaya başladı
YEREL HABERLER Kedi Pika, yeni hayatından memnun Arka ayaklarındaki ...
Söke'de beyaz altın, üreticisini sevindirdi Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi Başkanı Özer: Kilogramı 12-13 TL arasında pamuk alımına başladık
YEREL HABERLER Söke'de beyaz altın, üreticisini sevindirdi Söke ...
Süt ürünleri işletmesindeki yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Süt ürünleri işletmesindeki yangın söndürüldü
Uluslararası Uygulamalı Sosyal Bilimler Kongresi başladı
YEREL HABERLER Uluslararası Uygulamalı Sosyal Bilimler Kongresi ...
Nazilli’de özel öğrenci yurtları ve konaklama yerleri denetlendi
YEREL HABERLER Nazilli’de özel öğrenci yurtları ve konaklama yerleri ...
Germencik’te belediyenin çalışmaları aralıksız devam ediyor
YEREL HABERLER Germencik’te belediyenin çalışmaları aralıksız devam ...
Didim’de sağlık için spor yap etkinliği devam ediyor
YEREL HABERLER Didim’de sağlık için spor yap etkinliği devam ediyor
Başkan Özcan 2021 TEKNOFEST Ödül Töreni’ne katıldı
YEREL HABERLER Başkan Özcan 2021 TEKNOFEST Ödül Töreni’ne katıldı
Germencik Belediyesi’nden spora destek
YEREL HABERLER Germencik Belediyesi’nden spora destek
Germencik’te belediye binası kamulaştırma çalışmaları tamamlanıyor
YEREL HABERLER Germencik’te belediye binası kamulaştırma çalışmaları ...
Kuşadası kışa hazırlanıyor
YEREL HABERLER Kuşadası kışa hazırlanıyor
Kuşadası'nda sarp kayalıklar parka dönüşüyor
YEREL HABERLER Kuşadası'nda sarp kayalıklar parka dönüşüyor
Hakem adayları Efeler’de tırmanacak
YEREL HABERLER Hakem adayları Efeler’de tırmanacak
Aydın'ın Sultanları ilk sınavda
YEREL HABERLER Aydın'ın Sultanları ilk sınavda
Muhtar, dedektif gibi iz sürüp hırsızı buldu
YEREL HABERLER Muhtar, dedektif gibi iz sürüp hırsızı buldu
Geri manevra yapan kamyonun altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Geri manevra yapan kamyonun altında kalan yaşlı kadın ...
Nazilli Belediyespor fobiyi yenecek
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor fobiyi yenecek
Rektör Aldemir, GSB Yurdu’nda incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Rektör Aldemir, GSB Yurdu’nda incelemelerde bulundu
Nazilli Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu çalışmalarına başladı
YEREL HABERLER Nazilli Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.