Kuşadasıspor zirveden indi

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KUŞADASI, (DHA)- TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezona müthiş başlayıp liderliğe kurulan Kuşadasıspor, Bitexen Düzcespor deplasmanındaki 2-0'lık mağlubiyetle zirvedeki yerini kaybetti. Ligde ilk 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik aldıktan sonra Düzce karşısında ilk kez yenilgiyle tanışan siyah-beyazlı ekip, 11 puanla, 12 puana ulaşan 52 Orduspor'un gerisinde ikinci sıraya geriledi. Grupta son oynadığı 2 maçta Malatya Yeşilyurt Belediyespor'la berabere kalıp, Düzcespor'a yenilen Kuşadası, kayıplarını hafta içinde Şile Yıldızspor'u ağırlayacağı karşılaşmayla telafi etmeye çalışacak. Düzce deplasmanının uzatma anlarında kırmızı kart gören Turgut Doğan, bu maçta görev alamayacak.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Kuşadası DHA

2021-10-10 13:57:52



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