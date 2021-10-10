Aydın’da yabancı plakalı iki araç çarpıştı: 1 ölü

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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde iki yabancı plakalı aracın karıştığı kazada araçlar hurdaya dönerken, bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, SökeKuşadası karayolu üzeri, Soğucak Kavşağı ile Yaylaköy Kavşağı arasında LEV HB 819 yabancı plakalı BMW araç ile yine HI TC 1453 yabancı plakalı BMW araç çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Araçların hurdaya döndüğü kazada HI TC 1453 plakalı aracın sürücüsü Mithat Balaman (55) hayatını kaybederken, kimliği öğrenilemeyen diğer sürücü ise yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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