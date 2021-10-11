30 ayrı suçtan aranıyordu, otelde yakalandı

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Aydın’ın Nazilli ilçesinde 30 ayrı suçtan kaydı bulunan şahıs saklandığı otelde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli polisinin bir süredir aradığı , 30 ayrı suç kaydı bulunan ve iki ayrı kasten yaralama suçundan aranan S .Ö. saklandığı otelde kıskıvrak yakalandı. Ekiplerin yaptığı aramada şüphelinin üzerinden 1 adet tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Şüpheli sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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