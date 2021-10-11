Aynı tişörtle dört kez hırsızlık yapınca yakalandı

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Aydın’ın Nazilli ilçesinde aynı tişörtle dört ayrı hırsızlık olayına karışan şüpheli polisin dikkati ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede meydana gelen hırsızlık olaylarını anlatmaya devam ediyor. Son olarak bir ay içerisinde dört ayrı hırsızlık gerçekleştiren şüpheliyi tişörtünden tespit eden ekipler şüpheliyi bu sabah saklandığı evde yakaladı. Her olayda aynı tişörtü giyen Ü.A isimli şüpheli bu gün çıkartıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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