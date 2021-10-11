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Ebelere 'Temel Yaşam Desteği ve Travma Farkındalık Eğitimi' verildi

İHA

Ebelere 'Temel Yaşam Desteği ve Travma Farkındalık Eğitimi' verildi

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından, sağlık evlerinde görev yapan ebelere yönelik 'Temel Yaşam Desteği ve Travma Farkındalık Eğitimi' gerçekleştirildi.

Temel Yaşam Desteği ve Travma Farkındalık Eğitimleri ile kırsal mahalle ve ücra kesimlerde görevli ebelerin olası bir vaka durumunda acil sağlık hizmetleri ambulansının vakaya ulaşması için geçecek süre içerisinde vakaya doğru ve etkin müdahale ile sağ ve sağlıklı kalımı artıracak müdahaleleri yapmalarını sağlanması hedefleniyor. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nde olay yeri yönetimi, hasta ve yaralının değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, hava yolu yönetimi, arrest yönetimi, travmalı hastaya yaklaşım, hasta taşıma tekniklerinin anlatıldı. 2 gün süren eğitime katılan 10 katılımcı eğitimi başarı ile tamamlarken, ebelere katılım sertifikaları takdim edildi. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ebelere yönelik eğitimlerin, 2526 Ekim 2021 ve 2728 Ekim 2021 tarihlerinde devam edeceği belirtildi.

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