Kovid-19 savaşçıları aşı hizmetini Aydınlıların ayağına götürüyor Aydın'da aşılama çalışmaları devam ediyor

"Kısa mesafe ama 100 TL vereyim" diyen yolcuya taksicinin yanıtı ne oldu?

Aydın'da, Korona virüs ile mücadele kapsamında aşı ikna ekipleri, çeşitli nedenlerle sırası gelmesine rağmen aşı olamayan vatandaşların yanlarına giderek aşılama çalışmalarını gerçekleştiriyor.



Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs etkisini sürdürmeye devam ediyor. Türkiye genelinde 50 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüse karşı geliştirilen aşılama çalışmaları da aralıksız olarak gerçekleştiriliyor. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Korona virüs ile mücadelede aşı çalışmalarının devam ettiği il genelinde oluşturulan gezici sağlık ekipleri, çeşitli mazeretleri nedeniyle sağlık kuruluşlarına başvuramayan, merkeze uzak bölgelerde yaşayan vatandaşlara aşılama hizmeti sunmak var gücüyle çalışıyor. Bu kapsamda Kuyucak ilçesinde Kuyucak Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Burak Alparslan ve mobil aşı ekibi kırsal Kayran, Ören, Belonova, Ovacık, Yukarıyakacık Mahallelerinde aşı uygulaması gerçekleştirdi. Aşı konusunda tereddüt eden vatandaşlara aşının önemini anlatan Başhekim Alparslan, vatandaşları aşıya ikna etti. Çeşitli mazeretlerden dolayı da aşı olamayan vatandaşlar evlerinde ziyaret edilerek aşılandı. Vatandaşlarla da sohbet edip Korona virüs hakkında bilgilendirmelerde bulunan ekip, belirlenen program kapsamında aşılama çalışmalarını sürdürecek.

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