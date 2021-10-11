Söke TARİŞ’ten UPK Başkanı Balçık’a 'rekabet etiği' uyarısı

Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer, alım politikalarıyla ilgili kooperatif ortaklarını yanıltıcı bilgilerle manipüle etmeye çalıştığını ileri sürdüğü Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Bertan Balçık hakkında kamuoyuna yazılı açıklamada bulundu.

Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer, Söke’deki çırçır işletmesi adına rekabet etiğine aykırı bir tavır ve tutum içerisine girmekle suçladığı Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Bertan Balçık’ı kınadı. Açıklamasında UPK Başkanı Balçık’ın, Söke’deki çırçır işletmesi adına kooperatif ortaklarını tek tek arayarak ve yerinde tarlalarına kadar gidip alım politikalarıyla ilgili yanlış, kafa karıştırıcı ve bilgi kirliliğine sebep olan bir tavır ve söylem geliştirdiğine ileri süren Başkan Özer, “Bertan Balçık’ın, alım politikamızı Türkiye ve dünya borsalarına göre belirlediğimiz ortadayken, açıkladığımız fiyatlarla ilgili doğrudan ortaklarımızı manipüle etme amaçlı çabalarını şiddetle kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Düşmanca eylem ve söylemlerine devam ediyor”

Pamuk alım sezonunun başlamasıyla birlikte uyguladıkları fiyat politikasının ortak ve üreticiler nezdinde takdirle karşılık bulduğunu belirten Başkan Özer, “Piyasayı dengelememizden ve ciddi rağbet görmemizden rahatsızlık duyan Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Bertan Balçık’ın, bazı işgüzar girişimlerine hız kazandırması üzerine açıklama yapma gereğimiz doğmuştur. 72 yıldır Söke’de ortak ve üreticilerimizin sigortası olan kooperatifimize karşı gerek açık açık, gerekse kapalı kapılar ardında suiistimal ettiği makamı kullanarak bir süredir düşmanca tutum, eylem ve söylemlerde bulunmaya devam eden Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Balçık’ı tekraren uyarıyoruz. Açıkçası Balçık’ın, Söke’deki çırçır işletmesi adına kooperatif ortaklarımızı tek tek arayarak ve yerinde tarlalarına kadar gidip, 'TARİŞ’e pamuk gidiyor, bize pamuk gelmiyor. TARİŞ’te pamuk 30 lira, biz de 27 lira ama ben +3 randıman vereceğim' şeklinde türlü söylemlerde bulunması, hatta rekabet etiğine aykırı bir söylemle , 'TARİŞ ne veriyorsa aynısını vereceğim' tarzında yaklaşımlar sergileyerek alım politikamızla ilgili yalan, yanlış, kafa karıştırıcı, bilgi kirliliğine sebep olan bir tavır içerisine girmesini kabul etmemiz mümkün değildir” dedi. ,

“Konseye üreticiyi desteklemekten uzak bir iradeyle yön veriyor”

Buğday alımı yaptıkları bu sezon içerisinde Balçık’ın UPK’daki başkanlık sıfatını kullanarak türlü yazılı ve sözlü şikayetlerle kurumun çalışmalarını sekteye uğratma çabası içerisine girdiğini de ileri süren Başkan Özer, “Balçık’ın, alım politikamızı Türkiye ve Dünya borsalarına göre belirlediğimiz ortadayken, açıkladığımız fiyatlarla ilgili doğrudan ortaklarımızı manipüle etme amaçlı çabalarını şiddetle kınıyoruz. Yaklaşık 1 yıldan bu yana ortak ve üreticilerimizin gözbebeği kooperatifimize karşı koyu bir hasım kesilen UPK Başkanı Balçık’ın, temsil ettiği makama yakışmayan tüm bu eylem ve söylemlerini kamuoyunun takdirine bırakıyor ve şahsına destek verenleri de ihtar ediyoruz. Kooperatifimizin, Balçık yönetim kurulu başkanlığı sıfatını işgal ettiği sürece UPK’ye karşı bakış açısı artık ne yazık ki negatif düzeyde kalacaktır. Ulusal Pamuk Konseyi’ne adil olmayan, üreticiyi korumaktan ve desteklemekten uzak bir iradeyle yön vererek şahsi çıkarlarına alet eden Sn. Balçık ile bu noktadan sonra sürdürülebilir hiçbir diyalog kanalımızın kalmadığını da muhataplarımıza önemle duyuruyoruz. Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi olarak ilkemiz olan 'Birlikten kuvvet doğar' anlayışıyla yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz” diye konuştu.



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