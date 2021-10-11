Ciple çarpışan otomobilin takla attığı kaza kamerada

"Kısa mesafe ama 100 TL vereyim" diyen yolcuya taksicinin yanıtı ne oldu?



Murat GÜRKAN/ NAZİLLİ (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki kavşakta cip ile otomobil çarpıştığı ve 2 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında, Denizli-Aydın yolundaki Nazilli sanayi kavşağında meydana geldi. Yeni Mahalle 22 Sokak'tan gelerek kavşağa girmeye çalışan Ecehan Elmas'ın (36) kullandığı 09 AEA 388 plakalı cip ile Denizli'den Aydın'a giden Mertcan Karakoç (22) yönetimindeki 09 AED 235 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil refüje çıkıp, takla atarak, ters döndü. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü Mertcan Karakoç ile yanındaki Onur Batur (24) yaralanırken, Ecehan Elmas ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Sağlık ekiplerinin otomobilden çıkardığı 2 yaralı, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının kritik olduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan kaza anının iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; 2 aracın farklı noktalardan gelerek çarpıştığı, Mertcan Karakoç'un kullandığı otomobilin refüje çarpıp, takla attığı anlar yer aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Nazilli Murat GÜRKAN

2021-10-11 16:09:54



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