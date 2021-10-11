Efeler halkı, Matematik ve Bilim Parkı'nı çok sevdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Efeler halkı, Matematik ve Bilim Parkı'nı çok sevdi

İHA

Efeler halkı, Matematik ve Bilim Parkı'nı çok sevdi

Efeler Belediyesi tarafından yapılan ve geçtiğimiz hafta coşkulu bir törenle açılışı gerçekleştirilen Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı, Efeler halkının yoğun ilgisini çekti.

Parkı ziyaret eden öğretmenler, öğrenciler ve veliler Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan parkla ilgili görüşlerini dile getirdi. Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı’nı ilçeye kazandırdığı için Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’a teşekkür eden Ortaokul Müdürü Sercan Cin, “Öğrencilerimizin bir kısmıyla geldik kalan öğrencilerimiz de parkı görmek için can atıyorlar. Böyle bir parkın ilçemize kazandırılmasından dolayı mutluyuz. Matematik öğretmenlerimiz parkı gezdiler ve çok beğendiler. İçindeki materyaller gayet güzel ve eğitici” dedi.

Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı’nı ziyaret eden öğretmenlerden biri olan Osman Batır, “Matematik öğretmeni olarak heyecanla bu parkın açılışını bekliyordum. Matematik çok soyut bir dal ama buradaki oyuncaklar bizim anlatmış olduğumuz soyut ifadelerin ispatları niteliğinde. Gözle görülür, elle tutulur olduğunda matematik daha rahat öğrenilebiliyor. Parkın gayet güzel bir yer olduğunu düşünüyorum. Bütün materyalleri fazlasıyla beğendim. Kitap kafeler, matematik parkları yapılması, bilime yatırımların olması bizim için mutluluk verici. Bu gibi yerlerin açılmasıyla umutla beklediğimiz güzel günleri görebiliyorum. Başkan Mehmet Fatih Atay’ın çalışmalarını gayet iyi buluyorum, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

Sosyal Bilgiler Öğretmeni Özlem Sert, “Bilim için yapılan çalışmaları sevinçle karşılıyoruz. Efeler Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay’a çok teşekkür ediyoruz. Bu tarz çalışmalarının devamını bekliyoruz. Bu parkın çocuklarımızı teşvik edeceğini, onları yüreklendireceğini düşünüyorum. Öğrenciler parkı gezdiklerinde ve matematiğin hayatın içinde olduğunu gördüklerinde daha keyifli çalışacaklardır” ifadelerini kullandı.

Matematik Öğretmeni Gülsevil Ünal ise, “Efeler ilçesine böyle bir park kazandırıldığı için çok mutluyum. Matematiği görerek, dokunarak öğrenmek daha kolay oluyor. Çoğu öğrencimizin görsel zekası daha güçlü. Bu nedenle göstererek öğretmek bize de kolaylık sağladı. Bu parkın Efeler’de açılmasından dolayı çok sevinçliyim. Efeler Belediye Başkanımıza bize böyle bir ilk yaşattığı için ve öğrencilerimize bu imkânı sağladığı için çok teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimizi Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı’na getireceğiz ve derslerimizde anlattıklarımızı burada göstererek, dokunarak yaşatacağız” dedi.

Efeler Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi’nde (EFESEM) üniversiteye hazırlık eğitimi alan öğrencilerden biri olduğunu söyleyen Muhammed Yusuf Sevimli, “Parkta, matematik bilmeyenlere her şey anlatılması gerektiği gibi anlatılıyor. Oyunla matematiği öğrenebiliyoruz. Başkanımız Mehmet Fatih Atay’a teşekkür ederiz. Çok mutlu olduk” dedi.

Doktor FevziMürüvet Uğuroğlu Ortaokulu öğrencisi Ilgaz Beren parkı çok sevdiğini söyleyerek, “Türkiye’de ilk kez yapılmış. Buradaki oyuncaklar insanı kendine çekiyor, hepsini çok sevdim. Hepsi de çok eğlenceliydi” diye konuştu.

Efeler’de bir yıldır yaşadığını söyleyen öğrenci velisi Gülfizar Kaynar, “Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı’nın açılışı ile çok mutlu olduk. Efeler Belediyesi’ni ve Başkan Mehmet Fatih Atay’ı yakından takip ediyorum. Resmi sosyal medya hesaplarından bu parkın açılacağını öğrendim. Park, beklentimizi karşıladı. Çok güzel ve büyük bir yer. Efeler Belediyesi’nin bu konuda proje oluşturup hayata geçiriyor olması, Aydın’da ve Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmesi büyük bir iş” diyerek beğenisini ifade etti.

Oğullarıyla beraber parkı gezmeye geldiklerini söyleyen Başak Kuruzümcü, “Efeler Belediye Başkanımız Fatih Atay’ın yaptığı parkı ziyarete geldik. Efeler’in böyle bir parka sahip olması onur verici bir şey. Başkanımıza böyle bir parkı Efeler’e kazandırdığı için teşekkür ediyorum Allah razı olsun” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ciple çarpışan otomobilin takla attığı kaza kamerada
YEREL HABERLER Ciple çarpışan otomobilin takla attığı kaza kamerada
Polis ekipleri yaşlı teyze için seferber oldu
YEREL HABERLER Polis ekipleri yaşlı teyze için seferber oldu
Söke TARİŞ’ten UPK Başkanı Balçık’a 'rekabet etiği' uyarısı
YEREL HABERLER Söke TARİŞ’ten UPK Başkanı Balçık’a 'rekabet etiği' ...
Nazillili Teğmen Eskcicioğlu, toprağa verildi
YEREL HABERLER Nazillili Teğmen Eskcicioğlu, toprağa verildi
Ateş savaşçısı Adanır, yaş haddinden emekli oldu
YEREL HABERLER Ateş savaşçısı Adanır, yaş haddinden emekli oldu
Eşeği ile birlikte yuvarlanan çiftçi ambulansla hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Eşeği ile birlikte yuvarlanan çiftçi ambulansla ...
Hayati İnanç Aydınlılarla buluştu
YEREL HABERLER Hayati İnanç Aydınlılarla buluştu
ADÜ Tıp Fakültesi Oryantasyon Eğitimi gerçekleşti
YEREL HABERLER ADÜ Tıp Fakültesi Oryantasyon Eğitimi gerçekleşti
Aydın Büyükşehir Belediyesi Otizmli çocukların yanında
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyesi Otizmli çocukların ...
Aydın’a kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı
YEREL HABERLER Aydın’a kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı
Aydın filede Galatasaray'ı ağırlıyor
YEREL HABERLER Aydın filede Galatasaray'ı ağırlıyor
Nazilli’de 15 mahalleye dev Türk Bayrağı dikildi
YEREL HABERLER Nazilli’de 15 mahalleye dev Türk Bayrağı dikildi
Aydın'da 2 bin 392 kişilik kız öğrenci yurdu hizmete açıldı AK Parti Aydın İl Başkanı Özmen: "Öğrencilerimiz, sağlıklı, güvenli ve konforlu ortamlarda çok uygun şartlarda barınacak"
YEREL HABERLER Aydın'da 2 bin 392 kişilik kız öğrenci yurdu hizmete ...
Aydın’daki kuraklık, Menderes’i etkiledi Büyük Menderes Nehri kurudu, çiftçiler endişeli Kendirlioğlu: “Sadece nehir kuruması olarak düşünmek yanlış”
YEREL HABERLER Aydın’daki kuraklık, Menderes’i etkiledi Büyük ...
Aydın’ın Sultanları yeni formaları ile kadına şiddete dur dedi
YEREL HABERLER Aydın’ın Sultanları yeni formaları ile kadına şiddete ...
1 haftada 464 gram uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER 1 haftada 464 gram uyuşturucu ele geçirildi
Aydın'da 'Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları Genel Değerlendirme Toplantısı' gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Aydın'da 'Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları Genel ...
Aydın'da KGYS'ye yakalanan 108 kişi uyarıldı
YEREL HABERLER Aydın'da KGYS'ye yakalanan 108 kişi uyarıldı
Nazilli deplasmanda gülemiyor
YEREL HABERLER Nazilli deplasmanda gülemiyor
Kovid-19 savaşçıları aşı hizmetini Aydınlıların ayağına götürüyor Aydın'da aşılama çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Kovid-19 savaşçıları aşı hizmetini Aydınlıların ...
Ebelere 'Temel Yaşam Desteği ve Travma Farkındalık Eğitimi' verildi
YEREL HABERLER Ebelere 'Temel Yaşam Desteği ve Travma Farkındalık ...
Çine Ovası Sulaması projesi başlıyor
YEREL HABERLER Çine Ovası Sulaması projesi başlıyor
Aynı tişörtle dört kez hırsızlık yapınca yakalandı
YEREL HABERLER Aynı tişörtle dört kez hırsızlık yapınca yakalandı
30 ayrı suçtan aranıyordu, otelde yakalandı
YEREL HABERLER 30 ayrı suçtan aranıyordu, otelde yakalandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.