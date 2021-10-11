Kuşadası’nda ‘yaşam hakkı’ mermer bloklarda hayat buluyor

Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) ile Mehmet Nuri Göçen Kültür Eğitim ve Sanat Vakfı iş birliğinde düzenlenen 2. Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu’nda sanatçıların heykelleri şekil almaya başladı. Mermer blokları ‘yaşam hakkı’ temasıyla yontan heykeltıraşların eserleri kentin farklı noktalarında sergilenecek.



Türkiye’nin kültür ve sanat başkenti Kuşadası’nda bu yıl 2. kez düzenlenen Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu tüm hızıyla sürüyor. Bayraklıdede Mahallesi'ndeki eski deve güreşleri arenasında gerçekleşen sempozyum, 10 günü geride bıraktı. Heykeltıraş Hakan Şengönül’ün küratörlüğünde 30 Ekim tarihine kadar sürecek olan sempozyuma Türkiye’den Çağdaş Erçelik, Hanife Yüksel, Kemal Özkan Arslan, Burak Çizer, Hakan Şengönül ve Vasilisa Chugunova, İran’dan Bahman Chegeni, Gürcistan’dan Ivan Guldedava, Estonya’dan Kirill Grekov, Rusya’dan ise Mikail Sobolev katılıyor.



Asistanlığını Mehmet Ali Demirci ve Hüseyin Ünlü’nün yaptığı sempozyumda sanatçıların heykelleri şekil almaya başladı. ‘Yaşam hakkı’ temasıyla yontulan mermer bloklardan ortaya çıkacak olan heykeller sergilenerek Kuşadalıların beğenisine sunulacak. Bu yıl sanatçıların çalıştığı alana kurulan kameralar sayesinde heykellerin yapım süreci de 24 saat kayıt altına alınıyor. Ayrıca Kuşadası Belediyesi çalışmaları canlı izlemek isteyenler için her salı günü saat 14.00’de Kuşadası Belediyesi Ana Hizmet Binası önünden sempozyum alanına ücretsiz servis kaldırıyor.



Sempozyumun küratörlüğünü yapan heykeltıraş Hakan Şengönül, “Öncelikle bizlere rahat bir çalışma ortamı sağlayan Kuşadası Belediye Başkanı Sayın Ömer Günel’e sanatçı arkadaşlarım adına çok teşekkür ederim. Sempozyuma katılan heykeltıraşlar bugüne kadar eserlerinin kaba hallerini oluşturdu. Bundan sonra detayları çalışacaklar. 30 Ekim’de sona erecek sempozyumdan sonra Kuşadası çok değerli eserler kazanacak. Bu eserler aynı zamanda Kuşadası’nın bir açık hava müzesi haline gelmesinin de temellerini oluşturuyor. Sanatseverleri bizi takip etmeleri için eski deve güreşleri arenasına bekliyoruz” diye konuştu.

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