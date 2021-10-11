Seyir halinde yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

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Nazilli Demirciler Odası Başkanı Nuri Şimşek'e ait otomobilde seyir halinde yangın çıkan yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.



Olay, NazilliBozdoğan Karayolu üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nazilli Demirciler Odası Başkanı Nuri Şimşek'e ait otomobilde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ön kaputtan alevlerin yükseldiğini gören otomobil sürücüsü, aracı yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında otomobilin motor kısmında büyük çapta maddi hasar oluşurken, araç kullanılamaz hale geldi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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