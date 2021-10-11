Çalıntı araç, Plaka Tanıma Sistemi ile belirlenip şüpheli yakalandı

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Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde çalınan araç, Aydın´da Plaka Tanıma Sistemi'ne (PTS) takıldı. Polisin `dur´ ihtarına uymayan sürücü S.K., 20 kilometrelik takibin sonunda Germencik Alangüllü Köprüsü üzerinde durdurularak yakalandı.

Efeler ilçesinde seyir halinde ilerleyen otomobilin Plaka Tanıma Sistemi'nde çalıntı olduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri 34 DRA 090 plakalı aracı durdurmak istedi. Ekiplerin `dur´ ihtarına uymayan sürücü çalıntı araçla birlikte İncirliova istikametine doğru kaçmaya başladı. Ekiplerin 20 kilometre süren takibin ardından araç Germencik ilçesi Alangüllü Köprüsü üzerinde durduruldu. Araçtan inen sürücü S.K. (24), yaya olarak kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamaca sonucu yakalanan hırsızlık şüphelisi S.K. gözaltına alındı. Araç ise çekici ile İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. S.K.'nın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Merkez Burhan CEYHAN

2021-10-11 22:48:10



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