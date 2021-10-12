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Aralarında Aydın'ın da bulunduğu 28 ilde eş zamanlı 'çekirge' operasyonu 9 ay süren takip neticesinde operasyon için düğmeye basıldı

İHA

Aralarında Aydın'ın da bulunduğu 28 ilde eş zamanlı 'çekirge' operasyonu 9 ay süren takip neticesinde operasyon için düğmeye basıldı

İçişleri Bakanlığı, nitelikli dolandırıcılık suçu işlediği iddiasıyla aralarında Aydın'ın da bulunduğu 28 ilde 20 suç örgütü ve 235 şüpheliye yönelik 'Çekirge Operasyonu'nun başlatıldığını açıkladı.

Kolay yoldan haksız kazanç elde ederek, vatandaşların alın terini sömürüp, kazanç sağlayanlara yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ekipleri harekete geçti. KOM Daire Başkanlığı koordinesinde ve İl Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda 9 ay süren çalışmalar neticesinde; SGK Kurumunu zarara uğratır şekilde engelli raporu, usulsüz reçete, sahte PCR testi ve usulsüz sigorta pirimi düzenleyenlere, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak telefon dolandırıcılığı, yüksek kar vaadisaadet zinciri, dini duyguları istismar ederek falcılık ve medyumluk yapanlara, hazine arazilerinin, gayrimenkullerin satışlarında usulsüzlük yaparak ve avantajlı esnaf kredisi sağlanacağını vadedenlere, naylon fatura, usulsüz belge, usulsüz akaryakıt alım satımı ve ihalede usulsüzlük yapanlar ile iş bulma vaadi ve sınavlara başkasını sokma, joker, dublör şahıs yöntemiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edilenlere yönelik operasyon düzenlendi.

386 hedef şahsa yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi
Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Gaziantep, Isparta, İstanbul, Kırıkkale, Kütahya, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Ordu, Rize, Şanlıurfa, Tekirdağ, Yalova ve Zonguldak olmak üzere toplam 28 ilde yüzlerce vatandaşı mağdur eden ve devleti milyonlarca TL zarara uğratan 20 örgütlü yapı ve 386 hedef şahsa yönelik 12.10.2021 tarihinde 'ÇEKİRGE' kod adlı eş zamanlı planlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda şüpheli şahıslardan 235’i hakkında gözaltına alınma kararı mevcut olup, 151 kişi ise ifadelerine başvurulmak üzere emniyete davet edilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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