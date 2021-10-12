Aydın Büyükşehir Belediyespor'dan örnek forma



AYDIN, (DHA)Voleybol Sultanlar Ligi temsilcisi Aydın Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon formalarında kadına şiddete dikkat çekti. Aydın temsilcisi, kadına şiddete karşı farkındalık yaratmak için formasında simgesel bir logoya yer verdi. Aydın'ın Sultanları, aldığı her sayı ile şiddete, 'Dur' diyecek. Aydın Büyükşehir Belediyesi kadına karşı şiddete karşı toplumda farkındalık uyandıracak bir çalışmaya imza attı. Sultanlar Ligi'nde Aydın'ı son yıllarda başarıyla temsil eden Aydın Büyükşehir Belediyesi kadın voleybol takımı, yeni sezonda sahaya simgesel bir forma ile çıkacak. Son olarak Balkan Kupası'nı müzesine götüren ve başarısı ile kentin gurur kaynağı olan Aydın'ın Sultanları, bu defa tüm kadınların sesi olacak. Formasında, 'Kadına şiddete dur de' temasını işleyen Aydın BŞB, aldığı her sayı ile bu şiddete, 'Dur' diyecek. BAŞKAN ÇERÇİOĞLU: "HER SAYI BİR ZAFER"Sanat ve sporun iyileştirici gücüne inandıklarını ve bunu toplumun gelişimi için gerekli gördüklerini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Toplumsal sorunların çözümü için cesur ve kararlı olmak zorundayız. Kadına karşı şiddet bir toplumsal sorunumuzdur. Bunun önüne geçebilmek için özellikle caydırıcı hukuki yaptırımların alınmasını sağlamamız gerekiyor. Bu işin bir yanı, bir de farkındalık oluşturup şiddet olayı gerçekleşmeden önce önüne geçmeliyiz. Bunun için de eğitici faaliyetlerin yanı sıra, sanat ve sporun gücünü kullanmamız lazım. Bu çerçevede Aydın'ın Sultanları formalarında simgesel bir çalışma yaptı. Kentimizin gururu olan Sultanların aldığı her sayı, kadına şiddete karşı alınmış zafer olacaktır" dedi.DHA-Spor Türkiye-Aydın

2021-10-12 11:52:31



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