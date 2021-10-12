Yunanistan'daki deprem Aydın ve Muğla'da da hissedildi

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Merkez üssü Yunanistan'ın Lasithi şehri olan 6.3 büyüklüğündeki deprem Aydın ve Muğla'da da hissedildi.

Deprem saat 12.24 sıralarında Yunanistan'ın Lasithi şehrinde meydana geldi. AFAD verilerine göre, 6.62 kilometre derinlikte 6.3 şiddetinde meydana gelen deprem çevre ülkelerden de hissedildi. Aydın ve Muğla'dan da hissedilen deprem vatandaşlarda panik oluşturdu.

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