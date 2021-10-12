ADÜ öğrencisi Demir, 'TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda üçüncü oldu

"Kısa mesafe ama 100 TL vereyim" diyen yolcuya taksicinin yanıtı ne oldu?

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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İletişim Fakültesi öğrencisi Furkan Alperen Demir, TRT Geleceğin İletişimcileri YarışmasıTelevizyon YayıncılığıBelgesel kategorisinde üçüncülük ödülünü kazandı.



İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Programı Yapım Yönetim dersi kapsamında Prof. Dr. Halim Esen’in danışmanlığında, geçtiğimiz yıl pandemi sürecinde Furkan Alperen Demir tarafından hazırlanan belgesel, 'AltıÜstü Deniz' ismini taşıyor. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Öğrencimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" dedi.

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