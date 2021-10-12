Hayırseverden Söke Anadolu Lisesi’ne katkı

Söke’nin köklü okullarından olan Söke Lisesi’nin ana giriş kapısında bulunan mermer kaplama hayırsever Şemsettin Şengöz tarafından yaptırıldı. Son dönemde okulda yapılan fiziki yenilemeye ‘Bu da benden olsun’ diyerek katkı sağlayan hayırsever Şemsettin Şengöz’ün okul yanındaki sokakta oturduğu, okula komşu olduğu öğrenildi.

Söke Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Türk; “Okul komşumuz Şemsettin Amcamıza kurumumuza verdiği destekten ve bizim çabalarımızı görmesinden dolayı teşekkür ederiz” derken; bu anlamlı desteğe Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı da kayıtsız kalmadı. Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı verdiği katkıdan dolayı hayırsever Şemsettin Şengöz’e plaket takdim etti.

Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı; “Eğitimöğretime verdiği destekten dolayı Sayın Şemsettin Şengöz beyefendiye ve okul yönetimine emeklerinden dolayı çok teşekkür ederiz” dedi.

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