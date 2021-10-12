ADÜ Öğretim Üyesi Romanya'da sunum gerçekleştirdi

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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ali Emre Dingin, Romanya Oradea Üniversitesi'nde Gazetecilik ve Siyaset Bilimi öğrencilerine ders verdi.

Erasmus+ ders verme hareketliliği kapsamında Oradea Üniversitesi'ne giden Doç. Dr. Ali Emre Dingin, öğrencilere etki araştırmaları, medyanın gündem belirlenmesindeki rolü ve üçüncü aşama gündem belirleme çalışmalarını anlattı. Aydın’ı ve ADÜ'yü de tanıtan Doç. Dr. Dingin, öğrencileri ve öğretim elemanlarını Aydın'a davet etti.

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