Kuşadası Belediyesi’nin Engelsiz Tiyatro Projesine 'Sosyal Sorumluluk' ödülü verildi

Uluslararası Anadolu Tiyatro Ödülleri Seçici Kurulu tarafından engelliler ile ilgili yürüttüğü çalışmalar nedeniyle ‘Tiyatroda Sosyal Sorumluluk Projesi Ödülü’ne layık görülen Kuşadası Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Turan, İstanbul’da düzenlenen bir törenle ödülüne kavuştu. Törende konuşan Mehmet Turan, sanata ve engellilere verdiği destekten dolayı Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e teşekkür etti.



Kurulduğu günden bu yana kentin kültürsanat yaşamına önemli katkı sunan ve toplumun farklı kesimlerini tiyatro ile buluşturan Kuşadası Belediye Tiyatrosu, bir ödül daha aldı. Ülke bazında ödül veren tek oluşum olan ve aynı zamanda uluslararası bir kimliği de bulunan Anadolu Tiyatro Ödülleri kapsamında, Kuşadası Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Turan engelliler ile ilgili yürüttüğü çalışmalar nedeniyle ‘Tiyatroda Sosyal Sorumluluk Projesi Ödülü’ne layık görüldü. Aynı zamanda Kuşadası Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanlığı görevini de yürüten Mehmet Turan, ödülünü İstanbul Su Gösteri Sanatları Merkezi’nde düzenlenen bir törenle aldı.

Erdoğan Öven Engelliler Köyü’nde eğitim görmekte olan öğrencilere drama dersleri veren ve Kuşadası Belediye Tiyatrosu bünyesinde kurduğu Engelsiz Tiyatro ile engelli öğrencileri “Bana Bir Masal Anlatsana” isimli oyunla sahneyle buluşturan Mehmet Turan, engellilerin yaşamın her alanında aktif ve üretken bireyler olarak yer almalarının önemine dikkat çekti. Kültür, sanat ve drama eğitiminin engelli bireylerin gelişimlerine büyük katkı sunduğunu ifade eden Mehmet Turan “Kentimizde yaşayan engelli bireylerin sosyal ve kültürel yaşama katılımını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalara desteğini esirgemeyerek her daim bizleri motive eden Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel’e ve bizleri bu ödüle layık gören Seçici Kurul üyelerine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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