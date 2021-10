Latmos’ta tel ayakkabılarla küresel hareketliliğe dikkat çektiler

Binlerce yıllık uygarlıkların izini taşıyan Latmos’un tanıtımına katkı sağlamak ve küresel hareketliliğe dikkat çekmek için tel ayakkabılar ile farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Geçmişinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan Aydın’da, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) tarafından, antik adı Latmos olan Beşparmak Dağları’nın güney eteklerinde yer alan ve Kapıkırı Mahallesi ile iç içe olan Herakleia Antik Kenti’nde farkındalık çalışması gerçekleştirildi. 2 gün devam eden etkinlikte yapılan sanatsal çalışmalar ile beraber Latmos bölgesinin tanıtılması ve farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Turistlerden büyük ilgi

Aydın ve Muğla İl Kültür Müdürlüklerinden alınan izinlerle gerçekleştirilen çalışmalara, Kapıkırı ve Herakleia’yı gezmeye gelen yerli yabancı turistler de büyük ilgi gösterdi. Turistler ilk kez böyle bir sanatsal yaklaşımla karşılaştıklarını ve bu çalışmaları kendi ülkelerinde de yaymak istediklerini, kendilerinin de telden birer ayakkabı yaparak gönderebileceklerini söylediler.

“Latmos, özgün bir yer”

Tel ayakkabılarla gerçekleştirilen sanatsal çalışmalar ile küresel hareketliliği anlattıklarını ifade eden Uluslararası Resim ve Enstalasyon sanatçısı Ahmet Dilek; “Küresel hareketliliğe dikkat çektiğimiz bu etkinliğimizde, dünyada şu an olan savaşlar, mülteci akınları, göçmenlerin denizlerden ya da nehirlerden geçip, orada boğulanlar, ya da kurtulmak için kayalıklara tırmananlar, kendi hayatlarını yeniden yeşertebilmek için böyle yüksek kayalara tırmanıp karaya ulaşmalarının çabasını anlatmaya ve farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. İlk mekan olarak Latmos bölgesini seçtik. Çünkü tarihte yine savaş olaylarından kaçan insanlar, bu bölgeye sığınmışlar. Buradaki arazi yapısı kaçan insanları saklanmalarına ve gizlenmelerine elverişli olanaklar sunmuş. Aynı zamanda Latmos’ta 8 bin yıl öncesinde çizilen resimlerin anlatmak istediği konular çok önemli. Resimlerde eşlerin birbirine olan sevgileri, düğün törenleri, ilkbahar şenlikleri gibi mutluluğu yansıtan çizimlerin olması, Latmos’u bu yönden dünyada özgün bir yer haline getiriyor. Biz de eskiyle günümüz dünyası arasında bir bağlantı kurmak istedik ve bu bölgenin tanıtılmasına katkımız olmasını arzuladık” dedi.

Tel ayakkabıların birçok ülkeden projeye destek veren kişiler tarafından yapıldığını belirten Dilek; “Yapılan her ayakkabıyı bir kişi kendi düşüncesi ve yeniliği ile üretiyor. Bu kişiler birbirini tanımayan ve farklı şehir ve ülkelerden projeye destek veren kişiler. Tel ayakkabıları dünyanın farklı ülkelerinde ve bienallerinde sergilemeyi düşünüyoruz. Adnan Menderes Üniversitesi’nden Doç. Dr. Songül Aslan Karakul ve EKODOSD işbirliğiyle çalışmaları sürdürüyoruz” dedi.

“Her şey birbirine bağlı”

Etkinliğin hem sanatsal hem de bilimsel olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Songül Aslan Karakul ise “Bu hem sanatsal hem bilimsel bir etkinliktir. Bilimsel yanını biz üstlendik. Etkinliğin küratörlüğünü yapıyorum. Burada sosyal bir deney, etkileşim deneyi yapmayı amaçladık. Birçok okulda ve Tübitak 4005 projesi olarak gerçekleştirdiğimiz etkinlikte katılımcıların yapmış oldukları ayakkabı iskeletlerini toplayarak, Türkiye’yi baz alıp, dünyadan da birçok parçayı toplayıp, aslında evrensel bir bütünü oluşturmayı hedefledik. Çünkü yaşam bir bütün ve her şey birbirine bağlı, biz de bütünün parçaları olarak ne kadar önemli bir işlevimiz olduğunun farkındalığını oluşturmaya çalışıyoruz. Bugün de çalışmayı Latmos’ta başlattık. Latmos’ta bulunan 8 bin yıl öncesi mutluluk ve barış izlerini bugünle birleştirip geleceğe taşınmasını ve emanet olarak ulaşmasını istiyoruz” dedi.

Yapılan etkinliğe Almanya’nın Hamburg kentinde yaşayan Uluslararası Resim ve Enstalasyon sanatçısı Ahmet Dilek, ADÜ FenEdebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Songül Aslan Karakul, Görüntü Yönetmeni Ahmet Keskin, EKODOSD üyeleri Bahattin Sürücü ve Hakan Bahçecioğlu katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.