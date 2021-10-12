İkiçeşmelik Mahallesi’nde 28 Bin metrekarelik alan yenilendi

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi tarafından İkiçeşmelik Mahallesi’nde başlatılan alt ve üst yapıyı yenileme çalışmaları tamamlandı. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede bitirilen çalışmalar, yaklaşık 30 yıldır tek bir çivinin bile çakılmadığı bölgede esnaf ve mahalle sakinlerinin yüzünü güldürdü.

Kuşadası Belediyesi’nin Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde İkiçeşmelik Mahallesi’nde yürüttüğü alt yapı ve üst yapıyı yenileme çalışmaları sona erdi. Çalışmalar kapsamında dört farklı kurum toplam 28 bin 761 metrekarelik bir alanda eş zamanlı olarak çalıştı. 30 yıldır kaderine terk edilen İkiçeşmelik Mahallesi sakinlerinin yüzü Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in başlattığı hizmet seferberliği sayesinde güldü.

Yer üstünde sadece aydınlatmalar kaldı

Çalışmalar kapsamında İkiçeşmelik Mahallesi’ne ASKİ Ekipleri tarafından 2 kilometre içme suyu ve kanalizasyon hattı, Kuşadası Belediyesi ekiplerince de 2,1 kilometre yağmur suyu hattı döşendi. Bölgenin Aydem ve Telekom tarafından da elektrik, telefon ve internet alt yapıları yenilendi. Kablolar ise tamamen yer altına alındı. Yer üstünde sadece aydınlatmalar kalırken mahalle daha sağlıklı bir alt ve üst yapıya kavuştu.

14 Bin metrekare sıcak asfalt döküldü

Alt yapı çalışmalarının ve zemin düzenlemesinin tamamlanmasının ardından bölgeye Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince sıcak asfalt ve parke taşı döşeme çalışmaları başlatıldı. Bu kapsamda İkiçeşmelik Mahallesi’ne 14 bin 700 metrekare sıcak asfalt dökülürken 14 bin 61 metrekare de parke taşı döşendi. Ayrıca olası toprak kaymalarını önlemek amacı ile 3 bin metreküp taş, 200 metreküp beton istinat duvarı örüldü. Yol çizgilerinin çekilerek logo çalışması yapılmasıyla bölgenin alt ve üst yapısı bütünüyle yenilenmiş oldu.

Esnaf ve vatandaştan Başkan Günel'e teşekkür

İkiçeşmelik Mahallesi’nin alt ve üst yapısının yenilenmesi bölge esnafı ve sakinleri tarafından da takdirle karşılandı. Mahallede 20 yıldır yaşadığını belirten Sait Özen “Mahallemiz uzun yıllardır ihmal edilmişti. Yollarımız ve alt yapımız çok kötü bir haldeydi. Kuşadası Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel sayesinde baştan aşağıya yenilendi. Kendisine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Market işletmecisi İsmail Coşkun ise “Yaklaşık 4 yıldır İkiçeşmelik Mahallesi’nde esnaflık yapıyorum. Mahallemizin kaderi Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel sayesinde değişti. Özellikle yenilenen yollarımız çok güzel oldu. Artık kış aylarında sorun yaşamadan evimize ve dükkanımıza ulaşabileceğiz” diye konuştu.



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